Свитолина обыграла россиянку Родину в стартовом матче теннисного турнира в Тайбэе
В Тайбэе состоялся матч первого круга теннисного турнира Taiwan Open серии International, в котором украинка Элина Свитолина встречалась с россиянкой Евгенией Родиной и одержала довольно легкую победу, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился со счетом 6:0, 6:3.
Соперницы провели на корте меньше часа и на протяжении всео этого времени украинка владела полным преимуществом. Родиной не помог даже медицинский
Во втором круге могло бы состоятся украинское «дерби» но Люси Градецка из Чехии обыграла еще одну украинку Екатерину Козлову в упорной борьбе в трех партиях — 6:7 (3), 6:4, 1:6.
Таким образом, Свитолина сыграет в следующем матче с Градецкой.
Турнир в Тайбэе проходит с 30 января по 5 февраля.
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