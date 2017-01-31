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https://sport.mail.ru/news/tennis/28610689/
31 января 2017, 13:33 | Теннис | УНИАН

Свитолина обыграла россиянку Родину в стартовом матче теннисного турнира в Тайбэе

В Тайбэе состоялся матч первого круга теннисного турнира Taiwan Open серии International, в котором украинка Элина Свитолина встречалась с россиянкой Евгенией Родиной и одержала довольно легкую победу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:0 6:3. Увеличить
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Матч завершился со счетом 6:0, 6:3.

Соперницы провели на корте меньше часа и на протяжении всео этого времени украинка владела полным преимуществом. Родиной не помог даже медицинский тайм-аут, во время которой спортсменке меряли давление. После этого она продолжила игру.

Во втором круге могло бы состоятся украинское «дерби» но Люси Градецка из Чехии обыграла еще одну украинку Екатерину Козлову в упорной борьбе в трех партиях — 6:7 (3), 6:4, 1:6.

Таким образом, Свитолина сыграет в следующем матче с Градецкой.

Турнир в Тайбэе проходит с 30 января по 5 февраля.

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