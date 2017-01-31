Камила Джорджи отстранена от матчей за сборную Италии на девять месяцев
Итальянская теннисистка Камила Джорджи не сможет выступать за национальную команду на протяжении девяти месяцев. Об этом сообщает издание Tennis World USA.
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Такое решение приняла Федерация тенниса Италии в связи с тем, что спортсменка отказалась выступать в составе сборной в матче против Испании в рамках командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» в апреле 2016 года. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Джорджи намерена полностью разорвать отношения с Федерацией тенниса своей страны.
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