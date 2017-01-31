Камила Джорджи отстранена от матчей за сборную Италии на девять месяцев

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Такое решение приняла Федерация тенниса Италии в связи с тем, что спортсменка отказалась выступать в составе сборной в матче против Испании в рамках командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» в апреле 2016 года. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Джорджи намерена полностью разорвать отношения с Федерацией тенниса своей страны.