Тайбэй. Евгения Родина взяла у Элины Свитолиной только три гейма

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За 59 минут матча спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 27-летняя Родина один раз подала навылет и не сделала ни одного брейка, а 22-летняя Свитолина выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу украинки.

Во втором круге соревнований Taiwan Open Свитолина померится силами с победительницей матча между украинкой Катериной Козловой и чешкой Люси Градецкой.