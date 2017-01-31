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https://sport.mail.ru/news/tennis/28609462/
31 января 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Тайбэй. Евгения Родина взяла у Элины Свитолиной только три гейма

83-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, не смогла одолеть украинку Элину Свитолину, занимающую 13-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 0/6, 3/6 в первом раунде турнира в Тайбэе.

83-я ракетка мира россиянка Евгения Родина не смогла одолеть украинку <span class=error>Элину</span> Свитолину занимающую 13-ю строчку рейтинга WTA проиграв со счётом 0/6 3/6 в первом раунде турнира в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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За 59 минут матча спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 27-летняя Родина один раз подала навылет и не сделала ни одного брейка, а 22-летняя Свитолина выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу украинки.

Во втором круге соревнований Taiwan Open Свитолина померится силами с победительницей матча между украинкой Катериной Козловой и чешкой Люси Градецкой.
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