Тайбэй. Евгения Родина взяла у Элины Свитолиной только три гейма
83-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, не смогла одолеть украинку Элину Свитолину, занимающую 13-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 0/6, 3/6 в первом раунде турнира в Тайбэе.
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За 59 минут матча спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 27-летняя Родина один раз подала навылет и не сделала ни одного брейка, а 22-летняя Свитолина выполнила три эйса и реализовала четыре
Во втором круге соревнований Taiwan Open Свитолина померится силами с победительницей матча между украинкой Катериной Козловой и чешкой Люси Градецкой.
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