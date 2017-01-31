Анастасия Пивоварова потерпела поражение на старте турнира ITF в Бёрни

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Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время они реализовали по пять брейк-пойнтов. При этом 26-летняя Пивоварова сделала два эйса и 11 раз ошиблась при подаче, а 25-летняя Роговска трижды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге турнира ITF в Бёрни Роговска сыграет с француженкой Ализе Лим.