Анастасия Пивоварова потерпела поражение на старте турнира ITF в Бёрни
162-я ракетка мира, россиянка Анастасия Пивоварова, проиграла австралийке Оливии Роговской, занимающей241-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/1, 5/7 в первом круге турнира ITF в Бёрни (Австралия).
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Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время они реализовали по пять
Во втором круге турнира ITF в Бёрни Роговска сыграет с француженкой Ализе Лим.
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