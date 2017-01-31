Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28609223/
31 января 2017, 11:14 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Пивоварова потерпела поражение на старте турнира ITF в Бёрни

162-я ракетка мира, россиянка Анастасия Пивоварова, проиграла австралийке Оливии Роговской, занимающей241-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/1, 5/7 в первом круге турнира ITF в Бёрни (Австралия).

162-я ракетка мира россиянка Анастасия <span class=error>Пивоварова</span> проиграла австралийке <span class=error>Оливии</span> <span class=error>Роговской</span> занимающей241-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/1 5/7 в первом круге турнира ITF в <span class=error>Бёрни</span> (Австралия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время они реализовали по пять брейк-пойнтов. При этом 26-летняя Пивоварова сделала два эйса и 11 раз ошиблась при подаче, а 25-летняя Роговска трижды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге турнира ITF в Бёрни Роговска сыграет с француженкой Ализе Лим.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
31 января

Санкт-Петербург. Юлия Путинцева вышла во второй круг на отказе соперницы

Камила Джорджи отстранена от матчей за сборную Италии на девять месяцев

Тайбэй. Евгения Родина взяла у Элины Свитолиной только три гейма