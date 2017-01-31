Taiwan Open. Елена Янкович проиграла Куруми Наре

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Встреча длилась 2 часа 44 минуты. За это время 31-летняя Янкович сделала восемь эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Нара ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу сербки.

Во втором круге турнира Taiwan Open Нара сразится с китаянкой Чжу Линь.