Taiwan Open. Елена Янкович проиграла Куруми Наре
49-я ракетка мира, сербка Елена Янкович, не справилась с японкой Куруми Нарой, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 7/6 (4), 5/7, 4/6 на старте соревнований в Тайбэе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 2 часа 44 минуты. За это время 31-летняя Янкович сделала восемь эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала три
Во втором круге турнира Taiwan Open Нара сразится с китаянкой Чжу Линь.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter