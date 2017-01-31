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https://sport.mail.ru/news/tennis/28608791/
31 января 2017, 10:47 | Теннис | GoTennis.ru

Taiwan Open. Елена Янкович проиграла Куруми Наре

49-я ракетка мира, сербка Елена Янкович, не справилась с японкой Куруми Нарой, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 7/6 (4), 5/7, 4/6 на старте соревнований в Тайбэе.

49-я ракетка мира сербка Елена <span class=error>Янкович</span> не справилась с японкой <span class=error>Куруми</span> Нарой занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA уступив со счётом 7/6 (4) 5/7 4/6 на старте соревнований в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 44 минуты. За это время 31-летняя Янкович сделала восемь эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Нара ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу сербки.

Во втором круге турнира Taiwan Open Нара сразится с китаянкой Чжу Линь.
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