Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28608382/
31 января 2017, 10:18 | Теннис | GoTennis.ru

Магда Линетт покидает турнир в Тайбэе

95-я ракетка мира, полька Магда Линетт, уступила китаянке Чжу Линь, занимающей 122-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 4/6 в первом круге турнира в Тайбэе.

95-я ракетка мира полька Магда <span class=error>Линетт</span> уступила китаянке <span class=error>Чжу</span> Линь занимающей 122-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 7/5 4/6 в первом круге турнира в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 24-летняя Линетт сделала восемь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 23-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Во втором раунде соревнований Taiwan Open Чжу Линь сыграет с победительницей матча между японкой Куруми Нарой и сербкой Еленой Янкович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
31 января

Taiwan Open. Елена Янкович проиграла Куруми Наре

Магда Линетт покидает турнир в Тайбэе

Мисаки Дои: Тренер велел мне чаще использовать вращения