Магда Линетт покидает турнир в Тайбэе
95-я ракетка мира, полька Магда Линетт, уступила китаянке Чжу Линь, занимающей 122-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 4/6 в первом круге турнира в Тайбэе.
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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 24-летняя Линетт сделала восемь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
Во втором раунде соревнований Taiwan Open Чжу Линь сыграет с победительницей матча между японкой Куруми Нарой и сербкой Еленой Янкович.
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