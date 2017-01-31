Магда Линетт покидает турнир в Тайбэе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 24-летняя Линетт сделала восемь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 23-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Во втором раунде соревнований Taiwan Open Чжу Линь сыграет с победительницей матча между японкой Куруми Нарой и сербкой Еленой Янкович.