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Британец Энди Маррей, швейцарцы Стэн Вавринка и Роджер Федерер, канадец Милош Раонич, японец Кеи Нишикори, испанец Рафаэль Надаль, хорват Марин Чилич и француз Гаэль Монфис в заявки своих команд не вошли.

Сборная Австрии, за которую выступает восьмая ракетка мира, Доминик Тим, на этой неделе не играет.

Напомним, что встреча сборных Сербии и России пройдёт с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш.