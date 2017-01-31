Новак Джокович — единственный игрок Топ-10, который сыграет в «Кубке Дэвиса» на этой неделе
29-летний сербский теннисист Новак Джокович, занимающий в данный момент вторую строчку в мировой табели о рангах, станет единственным игроком из Топ-10 рейтинга АТР, который на этой неделе примет участие в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
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Британец Энди Маррей, швейцарцы Стэн Вавринка и Роджер Федерер, канадец Милош Раонич, японец Кеи Нишикори, испанец Рафаэль Надаль, хорват Марин Чилич и француз Гаэль Монфис в заявки своих команд не вошли.
Сборная Австрии, за которую выступает восьмая ракетка мира, Доминик Тим, на этой неделе не играет.
Напомним, что встреча сборных Сербии и России пройдёт с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш.
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