Андрей Кузнецов и Константин Кравчук провели совместную тренировку в Нише
Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, вызванные в национальную сборную своей страны для участия в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Сербии, провели совместное тренировочное занятие на кортах спорткомплекса в сербском городе Ниш.
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«Прибыли в Ниш. Провели с Костей первую тренировку перед матчем “Кубка Дэвиса” с сербами. Хачанов и Медведев тоже скоро подъедут», — написал 25-летний Кузнецов на своей странице на сервисе Instagram, сопроводив запись фотографией.
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