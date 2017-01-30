Андрей Кузнецов и Константин Кравчук провели совместную тренировку в Нише

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«Прибыли в Ниш. Провели с Костей первую тренировку перед матчем “Кубка Дэвиса” с сербами. Хачанов и Медведев тоже скоро подъедут», — написал 25-летний Кузнецов на своей странице на сервисе Instagram, сопроводив запись фотографией.