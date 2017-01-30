Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28605076/
30 января 2017, 23:30 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов и Константин Кравчук провели совместную тренировку в Нише

Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, вызванные в национальную сборную своей страны для участия в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Сербии, провели совместное тренировочное занятие на кортах спорткомплекса в сербском городе Ниш.

Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Константин <span class=error>Кравчук</span> вызванные в национальную сборную своей страны для участия в командном чемпионате мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> против команды Сербии провели совместное тренировочное занятие на кортах спорткомплекса в сербском городе Ниш. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Прибыли в Ниш. Провели с Костей первую тренировку перед матчем “Кубка Дэвиса” с сербами. Хачанов и Медведев тоже скоро подъедут», — написал 25-летний Кузнецов на своей странице на сервисе Instagram, сопроводив запись фотографией.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

«Кубок Дэвиса». Стал известен состав сборной Испании на встречу с командой Хорватии

«Кубок Дэвиса». Стал известен состав сборной Испании на встречу с командой Хорватии

Определился окончательный состав сборной Испании на матч 1/8 финала командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Хорватии, который пройдёт в хорватском городе Осиек с 3 по 5 февраля.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Организаторы "Ролан Гаррос" введут отдельные билеты на полуфиналы мужского турнира

Андрей Кузнецов и Константин Кравчук провели совместную тренировку в Нише

Второй эшелон. Российские игроки на турнирах серии ITF