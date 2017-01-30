Светлана Кузнецова: Никогда не ставлю перед собой конкретных целей в рейтинге
Российская теннисистка Светлана Кузнецова, ожидающая начала турнира St.Petersburg Ladies Trophy в
Санкт-Петербурге, рассказала, кто будет поддерживать её на домашних соревнованиях, а также прокомментировала тот факт, что она несколько улучшила своё положение в мировой классификации.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я очень хотела бы видеть рядом с собой отца, но, увы, он сейчас в Колумбии, уехал на турнир. Сказал, что нас судьба разводит. Когда он в Москве, то я
«За своим положением в рейтинге WTA специально не слежу, но друзья и близкие — следят. И всегда
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