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30 января 2017, 22:53 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: Никогда не ставлю перед собой конкретных целей в рейтинге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, ожидающая начала турнира St.Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, рассказала, кто будет поддерживать её на домашних соревнованиях, а также прокомментировала тот факт, что она несколько улучшила своё положение в мировой классификации.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> ожидающая начала турнира St.Petersburg Ladies Trophy в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> рассказала кто будет поддерживать её на домашних соревнованиях а также прокомментировала тот факт что она несколько улучшила своё положение в мировой классификации. Увеличить
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«Я очень хотела бы видеть рядом с собой отца, но, увы, он сейчас в Колумбии, уехал на турнир. Сказал, что нас судьба разводит. Когда он в Москве, то я куда-то улетаю, когда я в Санкт-Петербурге, его нет в городе», — рассказала Светлана пресс-службе турнира.

«За своим положением в рейтинге WTA специально не слежу, но друзья и близкие — следят. И всегда кто-нибудь из них захочет мне сказать, какая у меня с ним ситуация. Как правило, я не хочу этого знать, меня интересуют, прежде всего, моя игра, моё состояние. Никогда не ставлю перед собой конкретных целей в рейтинге, мне это не нравится, потому что это лучший способ оказать на саму себя давление. Поэтому я просто пытаюсь играть в свою игру», — добавила восьмая ракетка мира.
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