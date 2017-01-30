Светлана Кузнецова: Никогда не ставлю перед собой конкретных целей в рейтинге

«Я очень хотела бы видеть рядом с собой отца, но, увы, он сейчас в Колумбии, уехал на турнир. Сказал, что нас судьба разводит. Когда он в Москве, то я куда-то улетаю, когда я в Санкт-Петербурге, его нет в городе», — рассказала Светлана пресс-службе турнира.

«За своим положением в рейтинге WTA специально не слежу, но друзья и близкие — следят. И всегда кто-нибудь из них захочет мне сказать, какая у меня с ним ситуация. Как правило, я не хочу этого знать, меня интересуют, прежде всего, моя игра, моё состояние. Никогда не ставлю перед собой конкретных целей в рейтинге, мне это не нравится, потому что это лучший способ оказать на саму себя давление. Поэтому я просто пытаюсь играть в свою игру», — добавила восьмая ракетка мира.