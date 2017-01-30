Определились победительницы квалификации соревнований St.Petersburg Ladies Trophy

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В основную сетку соревнований пробилась немка Андреа Петкович, которая чуть больше чем за час сломила сопротивление россиянки Анастасии Комардиной — 6/2, 6/3.

Напряжённым получился финал квалификации между бельгийкой Кирстен Флипкенс и хорваткой Донной Векич. За 2 часа 26 минут представительница Бельгии обыграла свою соперницу со счётом 6/4, 5/7, 7/5.

Ещё одной участницей основного турнира стала швейцарка Штефани Фогеле, которая оказалась сильнее теннисистки из Болгарии Элицы Костовой — 6/3, 6/4.

За последнее место в основе сражались две представительницы Бельгии — Элизa Мертенс и Марина Заневская. Исход встречи решился в трёх сетах в пользу Мертенс — 6/2, 2/6, 6/4.