Симона Халеп: С удовольствием сыграла бы на Итоговом чемпионате WTA в Санкт-Петербурге
Румынская теннисистка Симона Халеп, ожидающая старта на турнире St.Petersburg Ladies Trophy, заявила о том, что хотела бы сыграть в
Санкт-Петербурге, если этот город будет принимать Итоговый чемпионат WTA, а также рассказала о том, на каких покрытиях она больше любит выступать.
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Видимо, что-то случилось...
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«Уровень стадиона и турнира St.Petersburg Ladies в целом соответствует Итоговому чемпионату WTA, поэтому я бы с большим удовольствием здесь сыграла.
Грунт — это моё любимое покрытие, потому что в своё время начинала играть в теннис именно на нём. В моём родном городе (Констанца, — прим. GoTennis.ru) преимущественно были грунтовые корты, хард там не так часто можно встретить. Поэтому я привыкла к грунтовому покрытию. Лучших результатов добивалась также на грунтовых кортах, например, побеждала на юниорском турнире «Большого шлема» и была в финале грунтового «мэйджора» среди взрослых.
Так что на грунте я чувствую себя увереннее, хотя мне на самом деле не так уж важно, на чём играть — разница невелика. Тем более что здесь в
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