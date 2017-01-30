Симона Халеп: С удовольствием сыграла бы на Итоговом чемпионате WTA в Санкт-Петербурге

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«Уровень стадиона и турнира St.Petersburg Ladies в целом соответствует Итоговому чемпионату WTA, поэтому я бы с большим удовольствием здесь сыграла.

Грунт — это моё любимое покрытие, потому что в своё время начинала играть в теннис именно на нём. В моём родном городе (Констанца, — прим. GoTennis.ru) преимущественно были грунтовые корты, хард там не так часто можно встретить. Поэтому я привыкла к грунтовому покрытию. Лучших результатов добивалась также на грунтовых кортах, например, побеждала на юниорском турнире «Большого шлема» и была в финале грунтового «мэйджора» среди взрослых.