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https://sport.mail.ru/news/tennis/28604309/
30 января 2017, 21:39 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: С удовольствием сыграла бы на Итоговом чемпионате WTA в Санкт-Петербурге

Румынская теннисистка Симона Халеп, ожидающая старта на турнире St.Petersburg Ladies Trophy, заявила о том, что хотела бы сыграть в Санкт-Петербурге, если этот город будет принимать Итоговый чемпионат WTA, а также рассказала о том, на каких покрытиях она больше любит выступать.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> ожидающая старта на турнире St.Petersburg Ladies Trophy заявила о том что хотела бы сыграть в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> если этот город будет принимать Итоговый чемпионат WTA а также рассказала о том на каких покрытиях она больше любит выступать. Увеличить
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«Уровень стадиона и турнира St.Petersburg Ladies в целом соответствует Итоговому чемпионату WTA, поэтому я бы с большим удовольствием здесь сыграла.

Грунт — это моё любимое покрытие, потому что в своё время начинала играть в теннис именно на нём. В моём родном городе (Констанца, — прим. GoTennis.ru) преимущественно были грунтовые корты, хард там не так часто можно встретить. Поэтому я привыкла к грунтовому покрытию. Лучших результатов добивалась также на грунтовых кортах, например, побеждала на юниорском турнире «Большого шлема» и была в финале грунтового «мэйджора» среди взрослых.

Так что на грунте я чувствую себя увереннее, хотя мне на самом деле не так уж важно, на чём играть — разница невелика. Тем более что здесь в Санкт-Петербурге корт медленнее, и у тебя есть больше времени подумать, куда пробить. Он мягче и не такой твердый и жесткий, как на US Open и Australian Open. В общем, мне понравился местный корт, надеюсь, смогу показать на нём хороший результат. Хотелось бы выступить удачно на этой неделе, — приводит слова Халеп пресс-служба соревнований.
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