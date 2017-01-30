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https://sport.mail.ru/news/tennis/28604071/
30 января 2017, 21:51 | Теннис | Sports.kz

Шведова проиграла Вихлянцевой в Санкт-Петербурге

19-летняя российская теннисистка Наталья Вихлянцева, занимающая 115-е место в рейтинге WTA, с победы стартовала на домашних соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy, одолев в дебютном матче 45-ю ракетку мира, 29-летнюю Ярославу Шведову из Казахстана.

19-летняя российская теннисистка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> занимающая 115-е место в рейтинге WTA с победы стартовала на домашних соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy одолев в дебютном матче 45-ю ракетку мира 29-летнюю Ярославу <span class=error>Шведову</span> из Казахстана. Увеличить
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Первая встреча соперниц длилась 1 час 7 минут. За это время Наталья ни разу не подавала навылет, но реализовала три брейк-пойнта и один раз ошиблась на подаче. Ярослава, в свою очередь, сделала два эйса и один брейк.

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