Шведова проиграла Вихлянцевой в Санкт-Петербурге
19-летняя российская теннисистка Наталья Вихлянцева, занимающая 115-е место в рейтинге WTA, с победы стартовала на домашних соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy, одолев в дебютном матче 45-ю ракетку мира, 29-летнюю Ярославу Шведову из Казахстана.
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Первая встреча соперниц длилась 1 час 7 минут. За это время Наталья ни разу не подавала навылет, но реализовала три
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