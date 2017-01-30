Шведова проиграла Вихлянцевой в Санкт-Петербурге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча соперниц длилась 1 час 7 минут. За это время Наталья ни разу не подавала навылет, но реализовала три брейк-пойнта и один раз ошиблась на подаче. Ярослава, в свою очередь, сделала два эйса и один брейк.