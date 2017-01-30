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https://sport.mail.ru/news/tennis/28603740/
30 января 2017, 20:20 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Буханко получила wild card на парные соревнования в Санкт-Петербурге

26-летняя российская теннисистка Анастасия Буханко получила право выступить в основной сетке парного турнира St.Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

26-летняя российская теннисистка Анастасия <span class=error>Буханко</span> получила право выступить в основной сетке парного турнира St.Petersburg Ladies Trophy в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Напарницей Анастасии станет хорватская спортсменка Ана Конюх, вместе с которой она в первом раунде соревнований сыграет с российским дуэтом в составе Анны Калинской и Ирины Хромачёвой.
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