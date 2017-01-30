Анастасия Буханко получила wild card на парные соревнования в Санкт-Петербурге
26-летняя российская теннисистка Анастасия Буханко получила право выступить в основной сетке парного турнира St.Petersburg Ladies Trophy в
Санкт-Петербурге.
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Напарницей Анастасии станет хорватская спортсменка Ана Конюх, вместе с которой она в первом раунде соревнований сыграет с российским дуэтом в составе Анны Калинской и Ирины Хромачёвой.
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