Парный рейтинг WTA. Елена Веснина вышла на пятую строчку
В обновлённом парном рейтинге WTA 30-летняя российская теннисистка Елена Веснина поднялась на одну позицию и теперь она находится на пятой строчке. Следом идёт её напарница и соотечественница, Екатерина Макарова.
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Лидером мировой классификации
Парный рейтинг WTA. 30 января 2017 года.
1 (1). Бетани
2 (8). Люси Шафаржова (Чехия) — 8,500.
3 (3). Каролин Гарсия (Франция) — 8,345.
3 (3). Кристина Младенович (Франция) — 8,345.
5 (6). Елена Веснина (Россия) — 7,090.
6 (7). Екатерина Макарова (Россия) — 6,935.
7 (2). Сания Мирза (Индия) — 6,525.
8 (5). Мартина Хингис (Швейцария) — 5,490.
9 (9). Андреа Главацкова (Чехия) — 4,525.
10 (10). Тимеа Бабош (Венгрия) — 4,500.
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