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https://sport.mail.ru/news/tennis/28603597/
30 января 2017, 20:33 | Теннис | GoTennis.ru

Парный рейтинг WTA. Елена Веснина вышла на пятую строчку

В обновлённом парном рейтинге WTA 30-летняя российская теннисистка Елена Веснина поднялась на одну позицию и теперь она находится на пятой строчке. Следом идёт её напарница и соотечественница, Екатерина Макарова.

В обновлённом парном рейтинге WTA 30-летняя российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> поднялась на одну позицию и теперь она находится на пятой строчке. Следом идёт её напарница и соотечественница Екатерина <span class=error>Макарова</span>. Увеличить
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Лидером мировой классификации по-прежнему является американка Бетани Маттек-Сэндс.

Парный рейтинг WTA. 30 января 2017 года.

1 (1). Бетани Маттек-Сэндс (США) — 10,135 очков.

2 (8). Люси Шафаржова (Чехия) — 8,500.

3 (3). Каролин Гарсия (Франция) — 8,345.

3 (3). Кристина Младенович (Франция) — 8,345.

5 (6). Елена Веснина (Россия) — 7,090.

6 (7). Екатерина Макарова (Россия) — 6,935.

7 (2). Сания Мирза (Индия) — 6,525.

8 (5). Мартина Хингис (Швейцария) — 5,490.

9 (9). Андреа Главацкова (Чехия) — 4,525.

10 (10). Тимеа Бабош (Венгрия) — 4,500.
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