Новое — это незабытое старое. Что мы узнали во время Australian Open
«СЭ» подводит итоги Открытого чемпионата Австралии-2017.
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НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА
Могли ли
А Мирьяна
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
Речь о Мише Звереве — одном из героев завершившегося турнира. В последнее время все чаще говорят о другом Звереве — Саше. А старший из братьев давно остался в тени. Было время, когда у него вообще мало что получалось — весной 2015-го он даже в 1000 сильнейших теннисистов мира не входил. Но заиграл
Григор ДИМИТРОВ ВЫИГРАЕТ ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»
Если у них все получится с Дани Валверду, если Григор Димитров продолжит играть, как в Австралии в этом январе, если не сбавит оборотов и не потеряет голову от
Серена УИЛЬЯМС НАЦЕЛИВАЕТСЯ НА НОВЫЙ РЕКОРД
Теперь примерно понятно, что Серена Уильямс имела в виду, когда в конце прошлого года заявила о том, что в 2017-м намеревается «круто закрутить». Australian Open она провела выше всяких похвал, ни отдав соперницов ни сета и ни разу не заставив сомневаться в своем настрое. Теперь один рекорд у нее в кармане — американка все же выиграла свой 23-й титул на турнирах «Большого шлема», обошла Штеффи Граф и стала лучшей по числу побед на мэйджорах в Открытой эре. Но ведь есть и еще один рекорд всех времен: Маргарет Корт выиграла 24 турнира «Большого шлема». И Серена Уильямс, похоже, намеревается, побить и его.
АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА — УНИВЕРСАЛ И ПОДБЕРЕТСЯ К TOP-10
Анастасия Павлюченкова впервые вышла в четвертьфинал в Австралии и стала автором своеобразного достижения. Теперь в ее активе — попадание в восьмерку сильнейших на всех четырех турнирах «Большого шлема». При этом 25-летняя россиянка в начале сезона выглядит более уверенной, чем раньше, в себе и своей игре. Сама она говорит, что просто повзрослела. Возможно, дает плоды работа с новым тренером. И если эффект от этого окажется долгосрочным, мы вправе ждать Анастасию на подступах к десятке. А то, глядишь, и в самой Top-10.
НАС ЖДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СЕЗОН
Это, в принципе, и так было понятно. Но после такого турнира, каким получился Australian Open — полного сенсаций и неожиданных поворотов сюжета — можно отбросить последние сомнения. Похоже, это не будет междусобойчиком Маррэя и Джоковича. В распределение титулов вернутся и другие хорошо знакомые люди, к которым в воскресенье было приковано внимание миллионов зрителей со всего мира. К тому же, со всей серьезностью к сезону готовится Хуан Мартин Дель Потро. Приготовьтесь. Шоу продолжается.
В женский теннис вернется понятие «Серена против всех»? Вполне возможно. Только вот эта противоборствующая приме армия настолько многолика, что заскучать, надо полагать, не даст. В Австралии внимание к себе привлекли Коко Вандевэй — своей мощной игрой, невозмутимостью и амбициозностью и Елена Остапенко — тем, как сражалась с теперь уже третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой и обыгрывала ее за счет комбинационного тенниса и лишь по неопытности уступила.
ПО Винус УИЛЬЯМС ПЛАЧЕТ СЦЕНА
Серьезно, вы видели выступление Винус Уильямс на церемонии награждения? Ее младшая сестра была безоговорочной победительницей на корте, но в своей речи Винус Серену превзошла. Протокольное, в
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