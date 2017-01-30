НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА

Могли ли кто-то год или полгода назад представить, что в финале турнира «Большого шлема» вновь сыграют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. А сестры Уильямс?! Наверное, таких было совсем немного. Однако тем и прекрасна теннисная эпоха, свидетелями которой мы являемся. При таком созвездии выдающихся и уникальных личностей и невозможное, оказывается, возможно. Вот и получается — то, что было классикой и даже казалось немного банальным в нулевые, в 2017-м становится самым желанным и сладким десертом. И о нем вдруг мечтают все любители тенниса, даже если персональным поклонникам Серены с Винус, Роджера или Рафы не являются. Верили ли сами сестры Уильямс, что вновь будут спорить друг с другом за титул на «Шлеме»? Или Надаль с Федерером после всего, что обоим довелось пережить в последнее время? Это удивительное явление. А уж мужской финал — просто взрыв эмоций. Увидим ли мы подобное еще когда-нибудь?

А Мирьяна Лучич-Барони? Многообещающая талантливая юниорка 18 лет назад, женщина со сложной судьбой сегодня. Но предполагала ли она сама, что снова сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»? «У меня есть прекрасный дом и любящий муж. Я могла бы жить прекрасной семейной жизнью, но всегда знала, что эти результаты есть внутри меня и верила, что однажды смогу их показать», — сказала хорватка, дошедшая до полуфинала на «Большом шлеме» впервые с 1999 года.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Речь о Мише Звереве — одном из героев завершившегося турнира. В последнее время все чаще говорят о другом Звереве — Саше. А старший из братьев давно остался в тени. Было время, когда у него вообще мало что получалось — весной 2015-го он даже в 1000 сильнейших теннисистов мира не входил. Но заиграл Зверев-младший, подтянулся и старший. А то, что он сотворил в Мельбурне — переиграл первую ракетку мира, не оставив тому никаких шансов — просто потрясающе. Так он впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». А сколько было сказано о его стиле игры, непопулярном ныне «подача — выход к сетке»! Джон Макинрой даже признался Мише Звереву в любви. «Твоя игра помогла мне перестать чувствовать себя динозавром! Спасибо, Миша. Я люблю тебя!» — сказал легендарный американский теннисист.

Григор ДИМИТРОВ ВЫИГРАЕТ ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

Если у них все получится с Дани Валверду, если Григор Димитров продолжит играть, как в Австралии в этом январе, если не сбавит оборотов и не потеряет голову от какой-нибудь новой пассии, он непременно выиграет турнир «Большой шлем» и станет одним из лидеров мирового тенниса — что прочат таланту из Хасково с младых ногтей. Слишком много «если»? Пожалуй. Но совсем недавно еще казалось, что болгарина в элите мы больше не увидим.

Серена УИЛЬЯМС НАЦЕЛИВАЕТСЯ НА НОВЫЙ РЕКОРД

Теперь примерно понятно, что Серена Уильямс имела в виду, когда в конце прошлого года заявила о том, что в 2017-м намеревается «круто закрутить». Australian Open она провела выше всяких похвал, ни отдав соперницов ни сета и ни разу не заставив сомневаться в своем настрое. Теперь один рекорд у нее в кармане — американка все же выиграла свой 23-й титул на турнирах «Большого шлема», обошла Штеффи Граф и стала лучшей по числу побед на мэйджорах в Открытой эре. Но ведь есть и еще один рекорд всех времен: Маргарет Корт выиграла 24 турнира «Большого шлема». И Серена Уильямс, похоже, намеревается, побить и его.

АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА — УНИВЕРСАЛ И ПОДБЕРЕТСЯ К TOP-10

Анастасия Павлюченкова впервые вышла в четвертьфинал в Австралии и стала автором своеобразного достижения. Теперь в ее активе — попадание в восьмерку сильнейших на всех четырех турнирах «Большого шлема». При этом 25-летняя россиянка в начале сезона выглядит более уверенной, чем раньше, в себе и своей игре. Сама она говорит, что просто повзрослела. Возможно, дает плоды работа с новым тренером. И если эффект от этого окажется долгосрочным, мы вправе ждать Анастасию на подступах к десятке. А то, глядишь, и в самой Top-10.

НАС ЖДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СЕЗОН

Это, в принципе, и так было понятно. Но после такого турнира, каким получился Australian Open — полного сенсаций и неожиданных поворотов сюжета — можно отбросить последние сомнения. Похоже, это не будет междусобойчиком Маррэя и Джоковича. В распределение титулов вернутся и другие хорошо знакомые люди, к которым в воскресенье было приковано внимание миллионов зрителей со всего мира. К тому же, со всей серьезностью к сезону готовится Хуан Мартин Дель Потро. Приготовьтесь. Шоу продолжается.

В женский теннис вернется понятие «Серена против всех»? Вполне возможно. Только вот эта противоборствующая приме армия настолько многолика, что заскучать, надо полагать, не даст. В Австралии внимание к себе привлекли Коко Вандевэй — своей мощной игрой, невозмутимостью и амбициозностью и Елена Остапенко — тем, как сражалась с теперь уже третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой и обыгрывала ее за счет комбинационного тенниса и лишь по неопытности уступила.

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