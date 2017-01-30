Турниры прошедшей недели. Флешбэк по-австралийски

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В мужском турнире победителем стал 35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, для которого этот титул стал уже пятым за карьеру на «мэйджоре» в Мельбурне.

В этом году представитель Швейцарии был посеян аж под 17-м номером. Можно сказать, что первые два круга соревнований Роджера не встретил серьёзного сопротивления, но вот уже в третьем раунде турнира ему пришлось скрестить ракетку с игроком Топ-10 — чехом Томашем Бердыхом. Несмотря на более высокий рейтинг своего оппонента, уроженец Базеля довольно уверенно переиграл Томаша в трёх сетах со счётом 6/2, 6/4, 6/4.

В четвёртом круге Открытого первенства Австралии Федереру предстояло вновь сразиться с игроком из «десятки» лучших теннисистов — японцем Кеи Нишикори, находившимся на пятой строчке в мировой табели о рангах. Поединок начался для Роджера далеко не лучшим образом. Борьба на корте велась ожесточённая, но победу в первом сете одержал именно японский теннисист. Далее Федерер невообразимым образом смог найти в себе силы и переломить ход поединка, выиграв довольно легко две партии подряд. После этого каждый из теннисистов ещё по одному разу одержал победу в оставшихся двух сетах. Таким образом, общий счёт матча стал 6/7 (4), 6/4, 6/1, 4/6, 6/3 в пользу Роджера Федерера.

В четвертьфинале турнира швейцарский спортсмен уверенно разобрался с Мишей Зверевым из Германии, однако уже на следующей стадии соревнований его ждало нелёгкое противостояние со своим другом и соотечественником Стэном Вавринкой. Перед последней партией счёт по сетам был равным 2:2, однако итоговый результат был установлен именно Роджером, который добился победы во втором своём пятесетовом матче на этом «мэйджоре».

Аналогично своему извечному сопернику из Швейцарии испанец Рафаэль Надаль довольно уверенно пробился через барьеры первых дух стадий турнира, встретив первое серьёзное сопротивление в третьем раунде соревнований. Игроком, который попытался остановить экс-первую ракетку мира, был молодой подающий большие надежды игрок — Александр Зверев. Благодаря необычной манере игры теннисиста из Германии, Рафа долго не мог войти в игру, постоянно подстраиваясь под оппонента. Но после ряда таких попыток ему таки удалось взять инициативу в свои руки и довести матч до победного конца, одержав первую за долгое время победу в пятисетовом поединке.

После этого матча на пути к финалу Надалю попадались исключительно игроки Топ-10 рейтинга АTР. В ¼ финала соревнований Рафаэлю противостоял канадец Милош Раонич. Наверняка Надаль не рассчитывал на победу в трёх партиях, но именно столько сетов хватило ему, чтобы обыграть Милоша — 6/4, 7/6 (7), 6/4.

В полуфинале турнира Рафаэль Надаль сражался с болгарином Григор Димитровым, который довольно сенсационно смог дойти до этой стадии соревнований. Стоит отметить, что к тому моменту представитель Болгарии не проиграл ещё ни одного матча в сезоне-2017. Но, как говорится, всё хорошее рано или поздно кончается. Поспособствовал этому именно Рафа, взявший верх над Григором опять-таки в пятисетовом матче — 6/3, 5/7, 7/6 (5), 6/7 (4), 6/4.

Таким образом, болельщиков тенниса ждал приятный сюрприз — в финале Открытого первенства Австралии должны были сыграть Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Это флешбэк в прошлое, ностальгия по тому теннису, в который влюблены миллионы зрителей по всему миру.

Роджер и Рафаэль вышли на корт финального матча «мэйджора» впервые за шесть лет. В случае победы швейцарец в 18-й раз становился бы триумфатором турнира «Большого шлема», а уроженец Манакора — в 15-й.