Кики Бертенс покидает соревнования в Санкт-Петербурге

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За 2 часа 19 минут, проведённые на корте, кики записала в свой актив 11 эйсов и одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов, а Анника сделала пять брейков и дважды ошиблась на подаче. До этого матча счёт в личных противостояниях между соперницами был 6:0 в пользу представительницы Нидерландов.

В следующем круге турнира в России Анника Бек сразится или со шведкой Йоханной Ларссон, или с Юлией Путинцевой из Казахстана.