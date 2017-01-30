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https://sport.mail.ru/news/tennis/28603327/
30 января 2017, 19:24 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс покидает соревнования в Санкт-Петербурге

25-летняя голландская теннисистка Кики Бертенс, занимающая 24-е место в мировой классификации, не смогла преодолеть стартовый барьер на соревнованиях St.Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, проиграв в дебютном поединке 67-й ракетке мира, 22-летней немке Аннике Бек, 5/7, 6/3, 4/6.

25-летняя голландская теннисистка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> занимающая 24-е место в мировой классификации не смогла преодолеть стартовый барьер на соревнованиях St.Petersburg Ladies Trophy в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> проиграв в дебютном поединке 67-й ракетке мира 22-летней немке <span class=error>Аннике</span> Бек 5/7 6/3 4/6. Увеличить
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За 2 часа 19 минут, проведённые на корте, кики записала в свой актив 11 эйсов и одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов, а Анника сделала пять брейков и дважды ошиблась на подаче. До этого матча счёт в личных противостояниях между соперницами был 6:0 в пользу представительницы Нидерландов.

В следующем круге турнира в России Анника Бек сразится или со шведкой Йоханной Ларссон, или с Юлией Путинцевой из Казахстана.
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