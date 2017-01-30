Кики Бертенс покидает соревнования в Санкт-Петербурге
25-летняя голландская теннисистка Кики Бертенс, занимающая 24-е место в мировой классификации, не смогла преодолеть стартовый барьер на соревнованиях St.Petersburg Ladies Trophy в
Санкт-Петербурге, проиграв в дебютном поединке 67-й ракетке мира, 22-летней немке Аннике Бек, 5/7, 6/3, 4/6.
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За 2 часа 19 минут, проведённые на корте, кики записала в свой актив 11 эйсов и одну двойную ошибку, реализовав пять
В следующем круге турнира в России Анника Бек сразится или со шведкой Йоханной Ларссон, или с Юлией Путинцевой из Казахстана.
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