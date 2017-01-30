Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28595496/
30 января 2017, 10:48 | Теннис | Р-Спорт

Автобиография теннисистки Марии Шараповой поступит в продажу в сентябре

Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой поступит в продажу в сентябре этого года, сообщается на сайте издательства Macmillan Publishers Ltd.

Автобиография российской теннисистки Марии <span class=error>Шараповой</span> поступит в продажу в сентябре этого года сообщается на сайте издательства Macmillan Publishers Ltd. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как следует из описания, в автобиографии рассказывается о жизни 29-летний спортсменки с детства в Сибири до дисквалификации, полученной от Международной федерации тенниса в июне 2016 года за употребление мельдония. В настоящий момент на сайте издательства можно сделать предзаказ книги, ее стоимость составляет 27 долларов (свыше 1,6 тысячи рублей). Старт продаж намечен на 12 сентября.

«Посреди ночи отец и его шестилетняя дочь сходят с автобуса во Флориде и направляются в теннисную академию Ника Боллетьери. Они звонят в звонок, хотя никто их не ждет. Они не говорят по-английски. Они приехали из России, имея при себе только 700 долларов и уверенность в том, что эта шестилетняя девочка станет следующей звездой тенниса. Удивительно, но они правы», — говорится в анонсе книги.

Шарапова является одной из десяти теннисисток в мире, которой удалось выиграть все турниры Большого Шлема в различные годы. Кроме того, она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде и победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2004 года в одиночном разряде. 26 апреля истекает срок дисквалификации Шараповой, и в этот же день, как планируется, она сыграет на турнире в немецком Штутгарте.

В ноябре 2015 года Шарапова сообщила, что работает над своей автобиографией и планирует выпустить книгу в 2017 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша Australian Open, Кузнецова — 8-я

Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша Australian Open, Кузнецова — 8-я

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Американка Серена Уильямс, выигравшая в субботу Открытый чемпионат Австралии, вернулась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка Светлана Кузнецова занимает восьмую строчку.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя