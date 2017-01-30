К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обновленная версия рейтинга WTA была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Серена Уильямс в субботу в финале Australian Open победила свою старшую сестру Винус со счетом 6:4, 6:4. Для 35-летней Серены это 23-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Занимавшая с сентября 2016 года первую строчку рейтинга немка Ангелика Кербер завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в четвертом раунде и не смогла защитить звание победительницы турнира. В новой версии рейтинга она занимает второе место.

Россиянка Светлана Кузнецова прекратила выступление в Мельбурне на стадии 1/8 финала, проиграв соотечественнице Анастасии Павлюченковой. В обновленном рейтинге Кузнецова поднялась на две позиции и занимает теперь восьмую строчку. Павлюченкова переместилась с 27-го на 22-е место.

Рейтинг WTA, версия от 30 января:

1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7115,

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073,

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985,

6 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (8). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,

16 (18). Елена Веснина (Россия) — 2357….

22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040….

27 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

37 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….

83 (85). Евгения Родина (Россия) — 756….

96 (95). Ирина Хромачева (Россия) — 680.