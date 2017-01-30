Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша Australian Open, Кузнецова — 8-я
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Американка Серена Уильямс, выигравшая в субботу Открытый чемпионат Австралии, вернулась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка Светлана Кузнецова занимает восьмую строчку.
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Обновленная версия рейтинга WTA была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Серена Уильямс в субботу в финале Australian Open победила свою старшую сестру Винус со счетом 6:4, 6:4. Для 35-летней Серены это 23-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
Занимавшая с сентября 2016 года первую строчку рейтинга немка Ангелика Кербер завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в четвертом раунде и не смогла защитить звание победительницы турнира. В новой версии рейтинга она занимает второе место.
Россиянка Светлана Кузнецова прекратила выступление в Мельбурне на стадии 1/8 финала, проиграв соотечественнице Анастасии Павлюченковой. В обновленном рейтинге Кузнецова поднялась на две позиции и занимает теперь восьмую строчку. Павлюченкова переместилась с 27-го на 22-е место.
Рейтинг WTA, версия от 30 января:
1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,
2 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7115,
3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073,
5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985,
6 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,
8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,
9 (8). Мэдисон Киз (США) — 3897,
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,
16 (18). Елена Веснина (Россия) — 2357….
22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040….
27 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
37 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….
83 (85). Евгения Родина (Россия) — 756….
96 (95). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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