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https://sport.mail.ru/news/tennis/28595294/
30 января 2017, 10:03 | Теннис | ТАСС

Россиянка Павлюченкова поднялась на 36 позиций в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-го на восьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Теннисистка занимает восьмое место в чемпионской гонке. Увеличить
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На прошедшей неделе Павлюченкова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступила будущей финалистке — американке Винус Уильямс. Теперь в активе россиянки 531 очко.

Чемпионскую гонку после победы в Открытом чемпионате Австралии возглавила американка Серена Уильямс (2030 очков), второй идет ее сестра Винус (1330), третьей — британка Йоханна Конта (1010).

Россиянка Светлана Кузнецова занимает 12-е место (395), Наталья Вихлянцева — 28-е (257), Екатерина Макарова — 31-е (242), Евгения Родина — 34-е (230), Екатерина Александрова — 41-е (181), Дарья Касаткина — 46-е (165), Анна Блинкова — 52-е (146), Елена Веснина — 56-е (132), Виталия Дьяченко — 96-е (77).
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