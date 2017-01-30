Роджер Федерер вернулся в топ-10 рейтинга АТП, Владимир Игнатик поднялся на 42 позиции
Британец Энди Маррей сохранил лидерство в новом рейтинге АТП. На второй строчке располагается серб Новак Джокович, на третье место поднялся полуфиналист Australian Open швейцарец Стэн Вавринка.
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Триумфатор первого мейджора в сезоне Роджер Федерер вернулся в топ-10 — легендарный теннисист в обновленном рейтинге занимает 10-е место. Белорус Владимир Игнатик, который праздновал победу на «челленджере» во Франции, поднялся на 150-е место.
Рейтинг АТП. 30 января
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) 11540
2 (2). Новак Джокович (Сербия) 9825
3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) 5695
4 (3). Милош Раонич (Канада) 4930
5 (5). Кей Нисикори (Япония) 4830
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) 4385
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) 3560
8 (8). Доминик Тим (Австрия) 3505
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) 3445
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) 3260…
150 (192). Владимир ИГНАТИК (Беларусь) 399
175 (177). Илья ИВАШКО (Беларусь) 323.
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