Надаль поднялся на 90 позиций в Чемпионской гонке ATP после финала Australian Open

Новая версия Чемпионской гонки была опубликована на официальном сайте ассоциации в понедельник. Надаль в воскресенье уступил швейцарцу Роджеру Федереру в финале Australian Open со счетом 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6. Федерер возглавил Гонку, Надаль идет вторым, третье место занимает болгарин Григор Димитров.

На 24 позиции поднялся швейцарец Станислас Вавринка, занимающий теперь четвертое место. Следом идет канадец Милош Раонич, поднявшийся на 23 строчки. Значительный рывок сделал бельгиец Давид Гоффен (+215 позиций), который теперь занимает девятое место, и немец Миша Зверев (+108 мест), идущий восьмым.

У россиян Карен Хачанов поднялся на 133 позиции и занимает 97-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 30 января:

1 (-). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000 очков,

2 (92). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245,

3 (1). Григор Димитров (Болгария) — 970,

4 (28). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810,

5 (28). Милош Раонич (Канада) — 450,

6 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 430,

7 (92) Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 405,

8 (116). Миша Зверев (Германия) — 400,

9 (224) Давид Гоффен (Бельгия) — 380,

10 (1) Джек Сок (США) — 340….

23 (6) Даниил Медведев (Россия) — 200….

24 (54) Андрей Рублев (Россия) — 195….

57 (32). Андрей Кузнецов (Россия) — 100….

97 (230). Карен Хачанов (Россия) — 65….