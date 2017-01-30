Победитель Australian Open-2017 Роджер Федерер поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Победитель Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер поднялся на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте АТР.
Федерер в воскресенье в пяти сетах одолел испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, выиграв турнир в пятый раз в карьере. Победа в Мельбурне позволила Федереру подняться с 17-й на 10-ю строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.
Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.
Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 52-ю строчку.
Рейтинг ATP, версия от 30 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (3). Милош Раонич (Канада) — 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830,
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505,
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445,
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260….
52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904….
55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) — 845….
63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749….
87 (88). Константин Кравчук (Россия) — 644….
91 (70). Михаил Южный (Россия) — 627.
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