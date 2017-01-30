Победитель Australian Open-2017 Роджер Федерер поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP

Федерер в воскресенье в пяти сетах одолел испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, выиграв турнир в пятый раз в карьере. Победа в Мельбурне позволила Федереру подняться с 17-й на 10-ю строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.

Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.

Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 52-ю строчку.

Рейтинг ATP, версия от 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (3). Милош Раонич (Канада) — 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830,

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505,

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445,

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260….

52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904….

55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) — 845….

63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749….

87 (88). Константин Кравчук (Россия) — 644….

91 (70). Михаил Южный (Россия) — 627.