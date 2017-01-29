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https://sport.mail.ru/news/tennis/28591895/
29 января 2017, 21:17 | Теннис | ТАСС

Эксперт: Федерер доказал, что в 35 лет теннисная карьера может только начинаться

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Швейцарец Роджер Федерер своей победой на Australian Open продемонстрировал, что даже большой для тенниса возраст не является помехой для достижения высоких результатов. Таким мнением с ТАСС поделился бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

Швейцарский теннисист выиграл Australian Open обыграв в финале турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4 3:6 6:1 3:6 6:3. Увеличить
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Ранее Федерер в финале турнира обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

«Давно не было такого финала, удивлен не только я, кто бы мог подумать, что именно Федерер и Надаль будут в финале. У Федерера была невероятно сложная сетка на турнире. Честно говоря, думал, что физически его не хватит, а тут еще и Надаль. Финал вообще стал украшением турнира», — сказал Чесноков.

«Когда последнее время Маррей начал демонстрировать невероятную уверенность в своих силах, то игроки уже начали думать, что Федерер не выиграет ни одного турнира, но я продолжал за него болеть. Он доказал, что в 35 лет карьера может только начинаться», — подытожил Чесноков.

Победа на Australian Open года стала для Федерера пятой на этом турнире. По этому показателю он занимает второе место, лидерство у серба Новака Джоковича (шесть). Надаль выигрывал Australian Open один раз. В 2009 году он в решающем матче обыграл Федерера.
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