Федерер: Эпичное сражение с Надалем и поддержка зрителей важнее 18-го титула

«Были ли для меня важно увеличить отрыв от Рафаэля по победам на турнирах “Большого шлема”? Честно говоря, это лишь небольшая часть мотивации. Важнее было само возвращение в тур и очередное эпичное сражение с Рафой. Я очень благодарен за помощь, которую оказывали мне австралийцы Питер Картер, Тони Роч, и многие другие люди. Поддержка зрителей и то, что я всё ещё могу выступать на таком уровне в моём возрасте, после пяти лет без побед на “Шлемах”, — это великолепно. Вот об этом я думал. А счёт “Шлемов” я не вёл. Честно говоря, это не слишком важно», — сказал Федерер на пресс-конференции.