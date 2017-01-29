Возвращение легенды. Федерер выиграл 18-й «Шлем»

Разве можно было представить, что в финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года (да, 2017-го) сыграют не кто-нибудь, а Роджер Федерер и Рафаэль Надаль? Они и сами этого не ожидали. «Совсем недавно мы открывали с Роджером мою академию на Майорке. Спасибо ему, что приехал. Мы тогда очень мило пообщались, но могли ли мы представить, что сыграем здесь в финале?» — сказал Рафа после победы в сумасшедшем полуфинале над Григором Димитровым.

Изначально весь сезон-2017 представлялся как непримиримое соперничество Энди Маррэя и Новака Джоковича, а Открытый чемпионат Австралии — как его первый акт. И кто бы мог подумать, что серб вылетит во втором круге, британец — в третьем, а на главную сцену выйдут слегка забытые герои?

И для Федерера, не игравшего полгода из-за травмы колена, и для Надаля, промучившегося из-за различных проблем со здоровьем и немного потерявшегося в последние два года, этот турнир и этот финал — как огромный бонус. Что-то, чего ни один, ни другой, не ждали и не получили, но заслужили — своим трудом, настроем, куражом и преданностью любимому делу. Как бы пафосно это ни звучало.

Испанец и швейцарец играли друг с другом в финалах турниров «Большого шлема» восемь раз — это рекорд Открытой эры. В какой-то момент это даже казалось банальным. Но сейчас возможная встреча Федерера и Надаля в финале вызывала легкий трепет даже у тех, кто к числу поклонников этих двух теннисиста не относится.

В последний раз они играли друг против друга в финале «Шлема» на Roland Garros-2011. С тех пор утекло много воды. Надаль брал свой последний крупный титул там же, во Франции, в 2014-м. Это и был его последний до сего момента финал. Федерер не выигрывал мэйджоров с Уимблдона-2012. А в финале играл несколькими неделями позже своего визави — на Уимблдоне в 2014-м уступил Новаку Джоковичу.

Назвать фаворита воскресного финала было сложно. Исходя из статистики личных встреч и общей, и в матчах на открытом харде, и на Australian Open в частности — преимущество следовало отдавать Надалю. Но все это было довольно давно и при совсем других обстоятельствах.

Здесь же, скорее, нужно было учитывать, кто находится в лучшей форме в данный конкретный момент. С этой точки зрения шансы Федерера казались повыше. Все-таки его полуфинал со Стэном Вавринкой длился не пять часов, да еще и состоялся на сутки раньше. С другой стороны, в игре Федерера порой, в том числе и в полуфинальном матче, возникали ощутимые провалы. И случись они в финале — Надаль просто обязан был ими пользоваться.

В первом сете воскресного поединка, впрочем, ни на какой провал не было и намека. Напротив, играл швейцарец превосходно. Он имел огромное преимущество на подаче (выиграл 93 процента розыгрышей на первом мяче) и вообще действовал очень активно, мало что позволяя сделать сопернику. На счету Федерера оказалось 14 активно выигранных мячей, у Надаля — только пять. Со счета 3:2 испанец сумел взять лишь одно очко из 13 и обнаружил себя уступающим 3:5 и 0:15. Девятый гейм он все-таки удержал, а в десятом 17-й «сеяный» блестяще отподавал на сет, завершив его эйсом.

Вторая партия — совсем другая история. Федереру вдруг изменила отменно работавшая подача, да и с игры он стал ошибаться намного больше. И Надаль, конечно, возможность не упустил. Во втором гейме девятому «сеяному» удалось, наконец, сделать брейк. Федерер мог отыграться сразу, но несколько сорванных ударов лишили его заработанных брейк-пойнтов. Более того, испанец повел 4:0. После этого, даже отдав одну свою подачу, он уверенно завершил сет со счетом 6:3 в свою пользу.

В первом же гейме третьей партии Федерер оказался в опасности. Он вел 40:0, но собственными ошибками довел дело до брейк-пойнтов. Но тут на выручку пришла подача — два эйса на двух брейк-пойнтах много говорят о психологическом состоянии 35-летнего теннисиста. А уже в следующем гейме швейцарец сам сделал брейк. Роджер вновь прибавил в активности и мало что позволял сопернику — за партию у швейцарца набралось 18 виннерсов против всего четырех у испанца. 17-й «сеяный» нацелился было на «баранку», но Рафа свою подачу в восьмиминутном четвертом гейме все же отстоял. Роджер позволил себе ошибки, в том числе и двойную, подавая при 5:1, но справился и завершил сет выходом вперед и эффектным укороченным ударом.

В четвертом сете повторилась история второго: Федерер вновь стал много ошибаться. Собственными неточными действиями он и отдал четвертый гейм на своей подаче. Надаль на этой стадии матча выглядел стабильнее, дважды подряд выигрывал свои геймы «под ноль» и взял сет со счетом 6:3.

При этом ни у кого не должно было возникнуть сомнений в том, что пятый сет не будет легкой прогулкой ни для одного, ни для другого, что оба соперника станут выжимать максимум и из себя, и из соперника и битва продолжится до последнего.

Испанец первым сделал брейк, но, хоть вскоре и повел 3:1, железным фаворитом не выглядел — очень уж непросто давались ему геймы на подаче, в то время как Федерер в трех на своей проиграл лишь одно очко. Как следствие — со счета 1:3 швейцарец взял четыре гейма подряд и подавал на титул. Испанец, естественно, не сдался и организовал напряженнейшую концовку. Уступая 3:5, он заработал двойной брейк-пойнт. Один Роджер отыграл эйсом, на втором завершил розыгрыш ударом на вылет. Тут же швейцарец заработал матчбол, на котором жуткую путаницу своей ошибкой внес линейный судья. С толку 35-летнего ветерана это, конечно же, не сбило. Очередным (20-м за матч) он получил второй матчбол, который и реализовал ударом справа на вылет. После того, как hawk-eye подтвердил, что мяч действительно попал в линию, Федерер радовался, как ребенок.

Швейцарец в ответ критикам, которые твердили, что его время ушло, и на радость своим болельщикам, верившим, что легенда еще не сказал последнего слова, в пятый раз завоевал свой первый титул на «Шлеме» с Уимблдона-2012, пятый в Австралии и 18-й за карьеру. Федерер доказал, что талантливым и целеустремленным людям такие мелочи, как время и возраст, нипочем. Он действительно вернулся в теннис, вернулся и в Toп-10. И сейчас больше всего хочется верить, что в этом сезоне он еще покуражится и, наверняка, удивит.