Возвращение легенды. Федерер выиграл 18-й «Шлем»
Роджер Федерер в пяти сетах обыграл Рафаэля Надаля в финале Australian Open и завоевал свой 18-й титул на турнирах «Большого шлема».
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Видимо, что-то случилось...
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Разве можно было представить, что в финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года (да, 2017-го) сыграют не
Изначально весь сезон-2017 представлялся как непримиримое соперничество Энди Маррэя и Новака Джоковича, а Открытый чемпионат Австралии — как его первый акт. И кто бы мог подумать, что серб вылетит во втором круге, британец — в третьем, а на главную сцену выйдут слегка забытые герои?
И для Федерера, не игравшего полгода
Испанец и швейцарец играли друг с другом в финалах турниров «Большого шлема» восемь раз — это рекорд Открытой эры. В
В последний раз они играли друг против друга в финале «Шлема» на Roland Garros-2011. С тех пор утекло много воды. Надаль брал свой последний крупный титул там же, во Франции, в 2014-м. Это и был его последний до сего момента финал. Федерер не выигрывал мэйджоров с Уимблдона-2012. А в финале играл несколькими неделями позже своего визави — на Уимблдоне в 2014-м уступил Новаку Джоковичу.
Назвать фаворита воскресного финала было сложно. Исходя из статистики личных встреч и общей, и в матчах на открытом харде, и на Australian Open в частности — преимущество следовало отдавать Надалю. Но все это было довольно давно и при совсем других обстоятельствах.
Здесь же, скорее, нужно было учитывать, кто находится в лучшей форме в данный конкретный момент. С этой точки зрения шансы Федерера казались повыше.
В первом сете воскресного поединка, впрочем, ни на какой провал не было и намека. Напротив, играл швейцарец превосходно. Он имел огромное преимущество на подаче (выиграл 93 процента розыгрышей на первом мяче) и вообще действовал очень активно, мало что позволяя сделать сопернику. На счету Федерера оказалось 14 активно выигранных мячей, у Надаля — только пять. Со счета 3:2 испанец сумел взять лишь одно очко из 13 и обнаружил себя уступающим 3:5 и 0:15. Девятый гейм он
Вторая партия — совсем другая история. Федереру вдруг изменила отменно работавшая подача, да и с игры он стал ошибаться намного больше. И Надаль, конечно, возможность не упустил. Во втором гейме девятому «сеяному» удалось, наконец, сделать брейк. Федерер мог отыграться сразу, но несколько сорванных ударов лишили его заработанных
В первом же гейме третьей партии Федерер оказался в опасности. Он вел 40:0, но собственными ошибками довел дело до
В четвертом сете повторилась история второго: Федерер вновь стал много ошибаться. Собственными неточными действиями он и отдал четвертый гейм на своей подаче. Надаль на этой стадии матча выглядел стабильнее, дважды подряд выигрывал свои геймы «под ноль» и взял сет со счетом 6:3.
При этом ни у кого не должно было возникнуть сомнений в том, что пятый сет не будет легкой прогулкой ни для одного, ни для другого, что оба соперника станут выжимать максимум и из себя, и из соперника и битва продолжится до последнего.
Испанец первым сделал брейк, но, хоть вскоре и повел 3:1, железным фаворитом не выглядел — очень уж непросто давались ему геймы на подаче, в то время как Федерер в трех на своей проиграл лишь одно очко. Как следствие — со счета 1:3 швейцарец взял четыре гейма подряд и подавал на титул. Испанец, естественно, не сдался и организовал напряженнейшую концовку. Уступая 3:5, он заработал двойной
Швейцарец в ответ критикам, которые твердили, что его время ушло, и на радость своим болельщикам, верившим, что легенда еще не сказал последнего слова, в пятый раз завоевал свой первый титул на «Шлеме» с Уимблдона-2012, пятый в Австралии и 18-й за карьеру. Федерер доказал, что талантливым и целеустремленным людям такие мелочи, как время и возраст, нипочем. Он действительно вернулся в теннис, вернулся и в Toп-10. И сейчас больше всего хочется верить, что в этом сезоне он еще покуражится и, наверняка, удивит.
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