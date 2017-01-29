Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open
Финал чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде принес победу Роджеру Федереру над Рафаэлем Надалем. Швейцарец выиграл свой 18-й турнир «Большого шлема» за карьеру. И первый — за пять лет.
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ПРИВЕТ ИЗ НУЛЕВЫХ
Ведь и в Надаля мало кто верил! Лысеющий, замученный травмами, больше двух лет не доходивший до четвертьфиналов «Больших шлемов» Рафаэль был в самом конце списка фаворитов перед началом Australian Open. «Доберется до второй недели — уже неплохо», — думали эксперты и болельщики.
А в Федерера верили и того меньше.
Но нынешний чемпионат словно был создан для того, чтобы войти в историю. Взять хотя бы решающие матчи — это ж какой привет из «нулевых»! Первый раз в истории Открытой эры всем участникам финалов в одиночках перевалило за 30 лет (сюда можно добавить и братьев Брайнов в парном разряде — близнецам и вовсе 38!). Все вместе за карьеру они взяли 60 титулов на «Больших шлемах». И это — не считая текущего Australian Open. При этом никто, кроме Серены, не побеждал на «мейджорах» в последние сезоны. Надаль — почти три года (с «Ролан Гаррос"-2014). Федерер — пять (с Уимблдона-2012), Венус — и вовсе девять (с Уимблдона-2008).
Мы одновременно и помним их победы. И успели слегка о их забыть.
Однако турнир в Мельбурне красноречиво показал, кто остается
Вся эта четверка — объективно лучшая. Мы только убедились в этом снова. А заодно и в том, кто остается лучшим среди лучших.
В итоге
СЛЕЗЫ ФЕДЕРЕРА
Против Роджера было все. От скепсиса болельщиков до простой статистики.
Свой последний турнир «Большого шлема» он выиграл, когда ему было 30. Сейчас швейцарцу — уже 35. В более зрелом возрасте на «мейджорах» побеждал только Кен Розуолл. И было это еще в 70-х. Андре Агасси в те же 35 подошел близко к подобному успеху — но уступил финал на US Open (2005).
Федерер вылетел из топ-10 рейтинга — жестокий удар!
Он пропустил полгода
Он не сыграл ни одного официального турнира перед Australian Open. Приехал лишь на Кубок Хопмана, где уступил на трех
«Федерер может не выдержать чемпионат физически. Он будет стараться играть быстро, сокращая количество ударов. А значит — станет чаще ошибаться», — делились мнением эксперты.
Впервые за всю свою карьеру швейцарец по ходу одного турнира «Большого шлема» провел три пятисетовых игры. Включая финальную — с Надалем.
С тем Надалем, который исторически считается злым гением для Роджера. Баланс очных встреч — 23:11 в пользу испанца. Он не проигрывал швейцарцу на «Больших шлемах» ровно 10 лет (с Уимблдона-2007). Тем более — не проигрывал в финалах. В пяти сетах. Ведя в решающей партии с брейком.
Что имеем в итоге?
Сил Федереру хватило. Воли — тоже. Хватило даже здоровья — несмотря на медицинские
Насколько невероятной казалась подобная победа перед турниром, столь же логичной она выглядит теперь.
А слезы Федерера, вновь доказавшего, что он великий… Как тут сдержать эмоции? Ведь теннис любят, в том числе, за них.
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