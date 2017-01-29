Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open

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ПРИВЕТ ИЗ НУЛЕВЫХ

Ведь и в Надаля мало кто верил! Лысеющий, замученный травмами, больше двух лет не доходивший до четвертьфиналов «Больших шлемов» Рафаэль был в самом конце списка фаворитов перед началом Australian Open. «Доберется до второй недели — уже неплохо», — думали эксперты и болельщики.

А в Федерера верили и того меньше.

Но нынешний чемпионат словно был создан для того, чтобы войти в историю. Взять хотя бы решающие матчи — это ж какой привет из «нулевых»! Первый раз в истории Открытой эры всем участникам финалов в одиночках перевалило за 30 лет (сюда можно добавить и братьев Брайнов в парном разряде — близнецам и вовсе 38!). Все вместе за карьеру они взяли 60 титулов на «Больших шлемах». И это — не считая текущего Australian Open. При этом никто, кроме Серены, не побеждал на «мейджорах» в последние сезоны. Надаль — почти три года (с «Ролан Гаррос"-2014). Федерер — пять (с Уимблдона-2012), Венус — и вовсе девять (с Уимблдона-2008).

Мы одновременно и помним их победы. И успели слегка о их забыть.

Однако турнир в Мельбурне красноречиво показал, кто остается по-настоящему великими. Ведь до сих пор никто из действующих игроков не подобрался по количеству главных титулов к участникам финалов Australian Open. Как у девушек, так и у мужчин. Мария Шарапова (5 чемпионских кубков ТБШ) не догнала и Венус Уильямс (7), не говоря уж о Серене (22 — до субботнего матча). Новак Джокович (12) все еще отстает от Надаля (14) и, тем более, от Роджера. Об остальных и речи не идет.

Вся эта четверка — объективно лучшая. Мы только убедились в этом снова. А заодно и в том, кто остается лучшим среди лучших.

В итоге Уильямс-младшая стала 23-кратной чемпионкой. И 18-кратным стал в воскресенье Федерер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HE’S DONE IT! ?<br><br>Roger <a href="https://twitter.com/hashtag/Federer?src=hash">#Federer</a> has defeated Rafael <a href="https://twitter.com/hashtag/Nadal?src=hash">#Nadal</a> in the <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> 2017 final to bring up his 18th Grand Slam singles title. <a href="https://t.co/0Y1kM79KIc">pic.twitter.com/0Y1kM79KIc</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/825679258961862656">29 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЛЕЗЫ ФЕДЕРЕРА

Против Роджера было все. От скепсиса болельщиков до простой статистики.

Свой последний турнир «Большого шлема» он выиграл, когда ему было 30. Сейчас швейцарцу — уже 35. В более зрелом возрасте на «мейджорах» побеждал только Кен Розуолл. И было это еще в 70-х. Андре Агасси в те же 35 подошел близко к подобному успеху — но уступил финал на US Open (2005).

Федерер вылетел из топ-10 рейтинга — жестокий удар!

Он пропустил полгода из-за травмы. Швейцарец никогда не выбывал на такой срок. А значит — и никогда не возвращался. Получить подобный опыт ближе к концу карьеры — не самое приятное, что может случиться даже с великим игроком. И сможет ли швейцарец справиться с давлением, вновь заиграв на прежнем уровне, не знал никто. В том числе — он сам.

Он не сыграл ни одного официального турнира перед Australian Open. Приехал лишь на Кубок Хопмана, где уступил на трех тай-брейках Александру Звереву. Да, выиграл у Дэна Эванса и Ришара Гаске. Но согласитесь — по таким победам судить о перспективах Роджера было непросто.

«Федерер может не выдержать чемпионат физически. Он будет стараться играть быстро, сокращая количество ударов. А значит — станет чаще ошибаться», — делились мнением эксперты.

Впервые за всю свою карьеру швейцарец по ходу одного турнира «Большого шлема» провел три пятисетовых игры. Включая финальную — с Надалем.

С тем Надалем, который исторически считается злым гением для Роджера. Баланс очных встреч — 23:11 в пользу испанца. Он не проигрывал швейцарцу на «Больших шлемах» ровно 10 лет (с Уимблдона-2007). Тем более — не проигрывал в финалах. В пяти сетах. Ведя в решающей партии с брейком.

Что имеем в итоге?

Сил Федереру хватило. Воли — тоже. Хватило даже здоровья — несмотря на медицинские тайм-ауты в полуфинале и финале. Хватило терпения — да, самый долгий — и одновременно красивый! — розыгрыш в матче Роджер оставил за собой. Мастерства, везения (ах, сколько раз за швейцарца сыграла сетка!) — было в избытке. Характера — тем более. Уступая 1:3 в последнем сете, швейцарец взял пять геймов подряд. Не глядя на то, как активно и отчаянно пытается усилить свой теннис Рафа.

Насколько невероятной казалась подобная победа перед турниром, столь же логичной она выглядит теперь.

А слезы Федерера, вновь доказавшего, что он великий… Как тут сдержать эмоции? Ведь теннис любят, в том числе, за них.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tears of joy for the champ <a href="https://twitter.com/hashtag/Federer?src=hash">#Federer</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/t048S5Spcm">pic.twitter.com/t048S5Spcm</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/825680188788731909">29 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">“Well done, congrats, I feel very happy for you.” <a href="https://twitter.com/hashtag/Nadal?src=hash">#Nadal</a> to <a href="https://twitter.com/hashtag/Federer?src=hash">#Federer</a>. <a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> thank you for a terrific <a href="https://twitter.com/AusOpen">@AusOpen</a> 2017 <a href="https://t.co/NOVECgkVSk">pic.twitter.com/NOVECgkVSk</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/825684781518053376">29 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>