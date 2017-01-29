Россиянка Комардина вышла в финал квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Анастасия Комардина пробилась в финал квалификации теннисного турнира в
Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет более 700 тысяч евро.
В матче второго отборочного круга россиянка переиграла Сабину Шарипову из Узбекистана со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
За выход в основную сетку соревнований Комардина поспорит с немкой Андреа Петкович.
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