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https://sport.mail.ru/news/tennis/28590315/
29 января 2017, 16:11 | Теннис | Спорт-Экспресс

Роджер Федерер: Хотел бы разделить победу на Australian Open с Надалем

Швейцарец Роджер Федерер после победы в финале Australian Open над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) поблагодарил соперника за игру.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4 3:6 6:1 3:6 6:3 в финале Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 375 млн). Увеличить
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Он добавил, что хотел бы и вследующем году с устпехом выступить на Открытом чемпионате Австралии.

— Надаль сказал столько приятных слов в мой адрес, — сказал Федерер во флеш-интервью. — Я тоже поздравляю его с возвращением. Мы не знали, что будем играть друг против друга. Я тоже не был бы не очень рад, если бы проиграл в финале. Хотел бы разделить эту победу вместе с Рафой.

Я много работал, чтобы подготовиться к турниру. Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо всем моим близким за помощь. Уже почти 20 лет мы приезжаем в Австралию, чтобы показать именно такую игру. Надеюсь, мы увидимся и через год, и я буду таким же счастливым.
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