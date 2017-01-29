Роджер Федерер: Хотел бы разделить победу на Australian Open с Надалем
Швейцарец Роджер Федерер после победы в финале Australian Open над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) поблагодарил соперника за игру.
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Видимо, что-то случилось...
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Он добавил, что хотел бы и вследующем году с устпехом выступить на Открытом чемпионате Австралии.
— Надаль сказал столько приятных слов в мой адрес, — сказал Федерер во
Я много работал, чтобы подготовиться к турниру. Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо всем моим близким за помощь. Уже почти 20 лет мы приезжаем в Австралию, чтобы показать именно такую игру. Надеюсь, мы увидимся и через год, и я буду таким же счастливым.
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