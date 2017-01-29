Роджер Федерер: Хотел бы разделить победу на Australian Open с Надалем

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Он добавил, что хотел бы и вследующем году с устпехом выступить на Открытом чемпионате Австралии.

— Надаль сказал столько приятных слов в мой адрес, — сказал Федерер во флеш-интервью. — Я тоже поздравляю его с возвращением. Мы не знали, что будем играть друг против друга. Я тоже не был бы не очень рад, если бы проиграл в финале. Хотел бы разделить эту победу вместе с Рафой.

Я много работал, чтобы подготовиться к турниру. Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо всем моим близким за помощь. Уже почти 20 лет мы приезжаем в Австралию, чтобы показать именно такую игру. Надеюсь, мы увидимся и через год, и я буду таким же счастливым.