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35-летний уроженец Базеля стал самым низкорейтинговым победителем турнира серии «Большого шлема» с «Ролан Гаррос — 2004», где победил аргентинец Гастон Гаудио, занимавший на тот момент 44-е место в рейтинге АТР.



Отметим также, что в предыдущий раз 17-й сеяный выигрывал соревнования Grand Slam в 2002 году, когда US Open покорился американцу Питу Сампрасу.