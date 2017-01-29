Федерер обошёл Сампраса по количеству лет между победами на «Шлемах»

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Свой первый титул Федерер завоевал на Уимблдоне-2003. Таким образом, между первым и последним на данный момент трофеями прошло почти 13,5 лет.



Ранее рекорд принадлежал легендарному американцу Питу Сампрасу, выигравшему первый турнир «Большого шлема» в 1990 году, а последний — в 2002-м. В обоих случаях Пит побеждал на US Open.