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https://sport.mail.ru/news/tennis/28590307/
29 января 2017, 16:09 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер обошёл Сампраса по количеству лет между победами на «Шлемах»

Швейцарец Роджер Федерер (17), победивший испанца Рафаэля Надаля (9) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, установил рекорд по времени между титулами на турнирах «Большого шлема».

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4 3:6 6:1 3:6 6:3 в финале Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 375 млн). Увеличить
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© Reuters

Свой первый титул Федерер завоевал на Уимблдоне-2003. Таким образом, между первым и последним на данный момент трофеями прошло почти 13,5 лет.

Ранее рекорд принадлежал легендарному американцу Питу Сампрасу, выигравшему первый турнир «Большого шлема» в 1990 году, а последний — в 2002-м. В обоих случаях Пит побеждал на US Open.
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