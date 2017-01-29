Надаль: Я боролся как мог, но Федерер больше заслужил победу
Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале Australian Open швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6, поздравил соперника с победой.
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Видимо, что-то случилось...
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«Поздравляю Роджера. Удивительно, как он играл в этом матче. Он вернулся в тур и это очень здорово. Я впервые провёл целый месяц в Австралии. Поддержка публики здесь была просто прекрасная. Я никогда не забуду такую атмосферу, она навсегда останется в моём сердце.
Я долго не мог играть в полную силу
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