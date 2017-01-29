Надаль: Я боролся как мог, но Федерер больше заслужил победу

«Поздравляю Роджера. Удивительно, как он играл в этом матче. Он вернулся в тур и это очень здорово. Я впервые провёл целый месяц в Австралии. Поддержка публики здесь была просто прекрасная. Я никогда не забуду такую атмосферу, она навсегда останется в моём сердце.



Я долго не мог играть в полную силу из-за моих травм, но наконец-то у меня получилось. Я боролся как мог, но Роджер заслужил победу больше меня. Я продолжу пытаться, потому что мне кажется, что я вернулся на высокий уровень. Хотелось бы другой кубок получить, но ничего. Спасибо всем. Это одно из лучших спортивных состязаний в мире. Спасибо организаторам», — рассказал Надаль на церемонии награждения.