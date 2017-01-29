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https://sport.mail.ru/news/tennis/28590304/
29 января 2017, 16:08 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль: Я боролся как мог, но Федерер больше заслужил победу

Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале Australian Open швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6, поздравил соперника с победой.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4 3:6 6:1 3:6 6:3 в финале Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 375 млн). Увеличить
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© Reuters

«Поздравляю Роджера. Удивительно, как он играл в этом матче. Он вернулся в тур и это очень здорово. Я впервые провёл целый месяц в Австралии. Поддержка публики здесь была просто прекрасная. Я никогда не забуду такую атмосферу, она навсегда останется в моём сердце.

Я долго не мог играть в полную силу из-за моих травм, но наконец-то у меня получилось. Я боролся как мог, но Роджер заслужил победу больше меня. Я продолжу пытаться, потому что мне кажется, что я вернулся на высокий уровень. Хотелось бы другой кубок получить, но ничего. Спасибо всем. Это одно из лучших спортивных состязаний в мире. Спасибо организаторам», — рассказал Надаль на церемонии награждения.
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