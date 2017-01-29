Федерер стал первым теннисистом, завоевавшим 18 титулов «Большого шлема»
Швейцарец Роджер Федерер (17) в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии победил испанца Рафаэля Надаля (9) со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
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Таким образом, 35-летний уроженец Базеля стал первым в истории теннисистом, выигравшим 18 титулов на турнирах серии «Большого шлема».
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