Федерер стал вторым в рейтинге самых возрастных победителей ТБШ в Открытой эре

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Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии «Большого шлема» с 1972 года, когда Australian Open выиграл австралиец Кен Розуолл, которому на тот момент было 37 лет. Кроме того, Роджер стал вторым в списке самых возрастных победителей турниров серии «Большого шлема» в Открытой эре, уступая только Розуоллу.