Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

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Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.

Этот матч стал 35-й очной встречей Надаля и Федерера. В данном противостоянии преимущество у испанца — 23:12. В финалах турниров серии Большого шлема спортсмены играли друг против друга девять раз, шесть побед на счету Надаля, три — у Федерера.

Этот титул стал для швейцарского теннисиста 89-м в карьере. 18 из них он завоевал на турнирах Большого шлема, что является рекордом среди мужчин. В активе испанца 14 титулов Большого шлема, по этому показателю он делит второе место с американцем Питом Сампрасом. Всего Надаль завоевал за карьеру 69 трофеев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HE’S DONE IT! ?<br><br>Roger <a href="https://twitter.com/hashtag/Federer?src=hash">#Federer</a> has defeated Rafael <a href="https://twitter.com/hashtag/Nadal?src=hash">#Nadal</a> in the <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> 2017 final to bring up his 18th Grand Slam singles title. <a href="https://t.co/0Y1kM79KIc">pic.twitter.com/0Y1kM79KIc</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/825679258961862656">29 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Победа на Australian Open 2017 года стала для Федерера пятой на этом турнире. По этому показателю он занимает второе место, лидерство у серба Новака Джоковича (шесть). Надаль выигрывал Australian Open один раз. В 2009 году он в решающем матче обыграл Федерера.

Швейцарец стал вторым теннисистом в истории, который заработал $100 млн призовых. Перед началом Australian Open, по итогам которого он получил $3,7 млн, на счету швейцарца было $98 млн $830 тысяч $825, заработанных на турнирах. Первым таким теннисистом стал Джокович. На счету Надаля теперь $80 млн $637 тысяч $302.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rafa, Rod & Roger catching up on stage for a quick snap! ???❤ <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/58xZ4M3U8E">pic.twitter.com/58xZ4M3U8E</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/825685512488841216">29 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>