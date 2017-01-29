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https://sport.mail.ru/news/tennis/28589780/
29 января 2017, 14:20 | Теннис | Р-Спорт

Каменская проиграла Векич в квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Виктория Каменская потерпела поражение во втором раунде квалификации на теннисном турнире в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 711 тысяч долларов.

В воскресенье российская теннисистка со счетом 2:6, 1:6 уступила хорватке Донне Векич. Поединок продолжался почти час.

За выход в основную сетку турнира Векич поспорит с победительницей матча между бельгийкой Кирстен Флипкенс и бразильянкой Паулой Кристиной Гонсалвеш.
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