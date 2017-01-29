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29 января 2017, 11:56 | Теннис | GoTennis.ru

Матс Виландер: Теннису многого не хватало без Федерера и Надаля

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер поделился своими мыслями касательно противостояния Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые сегодня разыграют титул чемпиона Australian Open.

Семикратный победитель турниров Большого шлема швед <span class=error>Матс</span> Виландер поделился своими мыслями касательно противостояния Рафаэля <span class=error>Надаля</span> и Роджера <span class=error>Федерера</span> которые сегодня разыграют титул чемпиона Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«На последних «мэйджорах» мы редко видели Роджера и Рафу на решающих стадиях. Честно говоря, я по ним не особенно скучал, ведь появились новые лидеры, за игрой которых интересно наблюдать.

Зато теперь, когда они вернулись, я понял, что теннису очень многого не хватало без Федерера и Надаля. Им удаётся побеждать очень легко и естественно. Вполне возможно, что мы ещё увидим несколько потрясающих поединков между ними, — цитирует Виландера агентство Reuters.
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