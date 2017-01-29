Матс Виландер: Теннису многого не хватало без Федерера и Надаля

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«На последних «мэйджорах» мы редко видели Роджера и Рафу на решающих стадиях. Честно говоря, я по ним не особенно скучал, ведь появились новые лидеры, за игрой которых интересно наблюдать.

Зато теперь, когда они вернулись, я понял, что теннису очень многого не хватало без Федерера и Надаля. Им удаётся побеждать очень легко и естественно. Вполне возможно, что мы ещё увидим несколько потрясающих поединков между ними, — цитирует Виландера агентство Reuters.