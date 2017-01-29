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29 января 2017, 11:39 | Теннис | GoTennis.ru

Финальный матч Australian Open будет показан на большом экране на арене Маргарет Корт

На арене Маргарет Корт в Мельбурн-Парке установлен большой экран, на котором будет демонстрироваться финал Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает издание The Age.

На арене <span class=error>Маргарет</span> Корт в <nobr>Мельбурн-Парке</nobr> установлен большой экран на котором будет демонстрироваться финал Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span> и испанцем Рафаэлем <span class=error>Надалем</span> сообщает издание The Age. Увеличить
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Предполагается, что арену посетят порядка десяти тысяч зрителей. Кроме того, ещё пять больших экранов установлены в разных частях Мельбурн-Парка.
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