Финальный матч Australian Open будет показан на большом экране на арене Маргарет Корт
На арене Маргарет Корт в
Мельбурн-Парке установлен большой экран, на котором будет демонстрироваться финал Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает издание The Age.
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Предполагается, что арену посетят порядка десяти тысяч зрителей. Кроме того, ещё пять больших экранов установлены в разных частях
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