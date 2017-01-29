Большой теннис еще никогда не был таким маленьким

Ужасного, хотя мы и привыкли к доминирующей стабильности их чуть более молодых соперников Новака Джоковича и Энди Маррея. Можно только порадоваться за игровые и волевые качества швейцарца и испанца. Однако если взглянуть на ситуацию в общем контексте, то это событие лишь отражает немощь молодого поколения. Причем, как у мужчин, так и у женщин. Ведь и в субботу в решающем матче борьбу неувядающей 35-летней Серене Уильямс пыталась навязать ее старшая сестра Венус, пять лет не выходившая в финалы.



Недовольство новым поколением долгое время списывалось на старческое брюзжание. Однако против фактов не попрешь. Даже когда фавориты оступаются, этим пользуются не голодные юноши, а вернувшиеся из прошлого звезды и даже просто возрастные середняки, которым хватило терпения дождаться своего шанса. Восхождение на первую позицию рейтинга 29-летней Анжелики Кербер — признак невероятной деградации женского тенниса. Немецкая теннисистка с довольно ограниченным техническим арсеналом, грубо говоря, владеющая лишь двумя ударами, отодвинула молодых конкурентов, подумать только, за счет физической подготовки! А все потому что технически Мугуруса, Киз и иже с ними еще хуже. Намного… А продолжающей всех громить Серене остается скучать по временам, когда куда более серьезную конкуренцию ей навязывали Азаренко, Энен, Ли На, Хингис, Дементьева, Мыскина, Каприати, Дэвенпорт и целый ряд других незаурядных теннисисток, на фоне которых нынешнее племя выглядит откровенно нехаризматично.



С теннисом определенно происходит что-то не то. Пит Сампрас был великим чемпионом, но у него не было иллюзий продолжения карьеры до 35, потому что его подпирали Федерер, Сафин, Куэртен, Налбандян, Роддик, за спинами которых прятались другие талантливые теннисисты. Агасси пробовал задержаться, но ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас же кажется, что при нынешнем уровне тура Федерер вполне может играть хоть до 40. Причем главную опасность для швейцарца по-прежнему представляют соперники под 30 и за 30.



Беспомощность молодого поколения — интересный феномен, который среди прочего ставит под сомнение тезис, что определяющую роль в теннисе стала играть физическая подготовка. Истории о том, как чемпионы среди юниоров, переходя во взрослый теннис, не показывают ничего примечательного, стали совершенно обыденными. Возможно, они слишком рано начинают себя считать чемпионами. Возможно, в них нет той голодности до побед, которая была в Азаренко, Шараповой, Надале, способных часами бить мячом о стену, лишь потому что у них есть цель. Сейчас все стараются быть слишком умными, подходить к тренировкам в режиме «smart», сколачивают вокруг себя целые команды, ищут непременно лучших тренеров, и способов добиться моментального успеха, за которым, как выясняется, нет серьезной базы.



Все это лишь подтверждает, что история не линейна. В ней не бывает постоянного прогресса и бесконечной эволюции. Случаются и «темные времена». И в них большой теннис продолжает погружаться.