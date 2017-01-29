Большой теннис еще никогда не был таким маленьким
Все прогрессивное человечество следит за финалом мужского одиночного разряда «Australian open», в котором сошлись 35-летний Роджер Федерер и его самый принципиальный соперник Рафаэль Надаль, который моложе на пять лет. Но вместе с тем ремейк этого, казалось бы, ушедшего в прошлое великого противостояния лишь подчеркивает глубину пропасти, в которую теннис летит последние несколько лет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ужасного, хотя мы и привыкли к доминирующей стабильности их чуть более молодых соперников Новака Джоковича и Энди Маррея. Можно только порадоваться за игровые и волевые качества швейцарца и испанца. Однако если взглянуть на ситуацию в общем контексте, то это событие лишь отражает немощь молодого поколения. Причем, как у мужчин, так и у женщин. Ведь и в субботу в решающем матче борьбу неувядающей 35-летней Серене Уильямс пыталась навязать ее старшая сестра Венус, пять лет не выходившая в финалы.
Недовольство новым поколением долгое время списывалось на старческое брюзжание. Однако против фактов не попрешь. Даже когда фавориты оступаются, этим пользуются не голодные юноши, а вернувшиеся из прошлого звезды и даже просто возрастные середняки, которым хватило терпения дождаться своего шанса. Восхождение на первую позицию рейтинга 29-летней Анжелики Кербер — признак невероятной деградации женского тенниса. Немецкая теннисистка с довольно ограниченным техническим арсеналом, грубо говоря, владеющая лишь двумя ударами, отодвинула молодых конкурентов, подумать только, за счет физической подготовки! А все потому что технически Мугуруса, Киз и иже с ними еще хуже. Намного… А продолжающей всех громить Серене остается скучать по временам, когда куда более серьезную конкуренцию ей навязывали Азаренко, Энен, Ли На, Хингис, Дементьева, Мыскина, Каприати, Дэвенпорт и целый ряд других незаурядных теннисисток, на фоне которых нынешнее племя выглядит откровенно нехаризматично.
С теннисом определенно происходит
Беспомощность молодого поколения — интересный феномен, который среди прочего ставит под сомнение тезис, что определяющую роль в теннисе стала играть физическая подготовка. Истории о том, как чемпионы среди юниоров, переходя во взрослый теннис, не показывают ничего примечательного, стали совершенно обыденными. Возможно, они слишком рано начинают себя считать чемпионами. Возможно, в них нет той голодности до побед, которая была в Азаренко, Шараповой, Надале, способных часами бить мячом о стену, лишь потому что у них есть цель. Сейчас все стараются быть слишком умными, подходить к тренировкам в режиме «smart», сколачивают вокруг себя целые команды, ищут непременно лучших тренеров, и способов добиться моментального успеха, за которым, как выясняется, нет серьезной базы.
Все это лишь подтверждает, что история не линейна. В ней не бывает постоянного прогресса и бесконечной эволюции. Случаются и «темные времена». И в них большой теннис продолжает погружаться.
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