Крис Кермод: Вклад Надаля и Федерера в популярность тенниса сложно переоценить

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«Сложно подсчитать, насколько выросла популярность тенниса за последние годы, но вклад Федерера и Надаля в это сложно переоценить. Роджер и Рафа — одни из ярчайших звёзд в истории нашего вида спорта. Конечно, через какое-то время они закончат выступления, и всем нам их будет очень не хватать. Впрочем, в теннисе ещё появятся новые звёзды», — цитирует Кермода агентство Reuters.