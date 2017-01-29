Крис Кермод: Вклад Надаля и Федерера в популярность тенниса сложно переоценить
Глава АТР Крис Кермод рассказал об ожиданиях от противостояния испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера в финале Открытого чемпионата Австралии.
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«Сложно подсчитать, насколько выросла популярность тенниса за последние годы, но вклад Федерера и Надаля в это сложно переоценить. Роджер и Рафа — одни из ярчайших звёзд в истории нашего вида спорта. Конечно, через
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