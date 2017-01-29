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29 января 2017, 11:25 | Теннис | GoTennis.ru

Крис Кермод: Вклад Надаля и Федерера в популярность тенниса сложно переоценить

Глава АТР Крис Кермод рассказал об ожиданиях от противостояния испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера в финале Открытого чемпионата Австралии.

Глава <span class=error>АТР</span> <span class=error>Крис</span> <span class=error>Кермод</span> рассказал об ожиданиях от противостояния испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> и швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> в финале Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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«Сложно подсчитать, насколько выросла популярность тенниса за последние годы, но вклад Федерера и Надаля в это сложно переоценить. Роджер и Рафа — одни из ярчайших звёзд в истории нашего вида спорта. Конечно, через какое-то время они закончат выступления, и всем нам их будет очень не хватать. Впрочем, в теннисе ещё появятся новые звёзды», — цитирует Кермода агентство Reuters.
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