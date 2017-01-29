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https://sport.mail.ru/news/tennis/28588512/
29 января 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Определились триумфаторы турнира теннисистов на колясках

Завершился турнир теннисистов-колясочников, проходивший в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В мужском одиночном разряде победу одержал аргентинец Густаво Гонсалес, одолевший в финале француза Николя Пейфе, — 3/6, 6/2, 6/0.

Завершился турнир <nobr>теннисистов-колясочников</nobr> проходивший в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В мужском одиночном разряде победу одержал аргентинец <span class=error>Густаво</span> Гонсалес одолевший в финале француза <span class=error>Николя</span> <span class=error>Пейфе</span> — 3/6 6/2 6/0. Увеличить
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В мужском парном разряде сильнейшим оказался дуэт в составе британца Гордона Рида и бельгийца Йоахима Жерара, одержавший верх над Густаво Гонсалесом и британцем Алфи Хьюиттом, — 3/6, 6/3, 10:3.

Соревнования среди спортсменок-колясочниц выиграла японка Юи Камиджи, победившая представительницу Нидерландов Йиске Гриффиоен, — 6/7 (2), 6/3, 6/3.

В парном разряде у женщин победу праздновал голландский дуэт в составе Йиске Гриффиоен и Аниек Ван Коот, оказавшийся сильнее Юи Камиджи и Диде Де Гроот из Нидерландов — 6/3, 6/2.
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