Australian Open. Определились триумфаторы турнира теннисистов на колясках
Завершился турнир
теннисистов-колясочников, проходивший в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В мужском одиночном разряде победу одержал аргентинец Густаво Гонсалес, одолевший в финале француза Николя Пейфе, — 3/6, 6/2, 6/0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В мужском парном разряде сильнейшим оказался дуэт в составе британца Гордона Рида и бельгийца Йоахима Жерара, одержавший верх над Густаво Гонсалесом и британцем Алфи Хьюиттом, — 3/6, 6/3, 10:3.
Соревнования среди
В парном разряде у женщин победу праздновал голландский дуэт в составе Йиске Гриффиоен и Аниек Ван Коот, оказавшийся сильнее Юи Камиджи и Диде Де Гроот из Нидерландов — 6/3, 6/2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter