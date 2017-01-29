Australian Open. Определились триумфаторы турнира теннисистов на колясках

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В мужском парном разряде сильнейшим оказался дуэт в составе британца Гордона Рида и бельгийца Йоахима Жерара, одержавший верх над Густаво Гонсалесом и британцем Алфи Хьюиттом, — 3/6, 6/3, 10:3.

Соревнования среди спортсменок-колясочниц выиграла японка Юи Камиджи, победившая представительницу Нидерландов Йиске Гриффиоен, — 6/7 (2), 6/3, 6/3.

В парном разряде у женщин победу праздновал голландский дуэт в составе Йиске Гриффиоен и Аниек Ван Коот, оказавшийся сильнее Юи Камиджи и Диде Де Гроот из Нидерландов — 6/3, 6/2.