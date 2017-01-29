Теннисисты Спирс и Кабаль выиграли Открытый чемпионат Австралии в миксте

В финале турнира Спирс и Кабаль победили вторых сеяных Саню Мирзу (Индия) и Ивана Додига (Хорватия) со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался один час три минуты.

Для 35-летней Спирс и 30-летнего Кабаля это первый титул в карьере на турнирах Большого шлема.