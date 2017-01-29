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https://sport.mail.ru/news/tennis/28588447/
29 января 2017, 9:55 | Теннис | Р-Спорт

Теннисисты Спирс и Кабаль выиграли Открытый чемпионат Австралии в миксте

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль победили в миксте на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем в Мельбурне.

В финале турнира Спирс и Кабаль победили вторых сеяных Саню Мирзу (Индия) и Ивана Додига (Хорватия) со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался один час три минуты.

Для 35-летней Спирс и 30-летнего Кабаля это первый титул в карьере на турнирах Большого шлема.
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