Алексей Ватутин не смог пройти в финал турнира ITF в Германии

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За время матча 296-я ракетка мира, 24-летний Алексей, дважды брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и три двойные ошибки. Его ровесник Матс, занимающий 432-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и 16 эйсов, трижды ошибившись при подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

В финале турнира Мораинг померится силами со своим соотечественником Даниэлем Мазуром.