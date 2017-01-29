Алексей Ватутин не смог пройти в финал турнира ITF в Германии
Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел преодолеть барьер ½ финала соревнований в Нуслохе (Германия), проиграв хозяину кортов Матсу Мораингу, — 4/6, 6/3, 4/6.
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За время матча 296-я ракетка мира, 24-летний Алексей, дважды брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и три двойные ошибки. Его ровесник Матс, занимающий 432-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и 16 эйсов, трижды ошибившись при подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.
В финале турнира Мораинг померится силами со своим соотечественником Даниэлем Мазуром.
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