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https://sport.mail.ru/news/tennis/28588300/
29 января 2017, 9:29 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин не смог пройти в финал турнира ITF в Германии

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел преодолеть барьер ½ финала соревнований в Нуслохе (Германия), проиграв хозяину кортов Матсу Мораингу, — 4/6, 6/3, 4/6.

Российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> не сумел преодолеть барьер ½ финала соревнований в <span class=error>Нуслохе</span> (Германия) проиграв хозяину кортов <span class=error>Матсу</span> <span class=error>Мораингу</span> — 4/6 6/3 4/6. Увеличить
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За время матча 296-я ракетка мира, 24-летний Алексей, дважды брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и три двойные ошибки. Его ровесник Матс, занимающий 432-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и 16 эйсов, трижды ошибившись при подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

В финале турнира Мораинг померится силами со своим соотечественником Даниэлем Мазуром.
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