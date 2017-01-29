Серена Уильямс получила неожиданный подарок от Майкла Джордана

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«Победы всегда даются непросто. Нужно упорно трудиться, обладать ментальной силой и осознавать того факт, что ты не умеешь проигрывать. Искренне поздравляю с завоеванием 23-го трофея “мэйджора”. Наблюдать за твоей целеустремленностью на корте — это привилегия», — цитирует сопроводительное письмо Джордана к посылке американский сайт Sports Illustrated.