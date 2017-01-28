Веснина: Финал AO с участием Федерера и Надаля станет счастьем для любителей тенниса

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Федерером (17-й номер посева) и Надалем (9-й) пройдет в воскресенье.

«Это финал, о котором мечтали все, — сказала Веснина по телефону. — Мне кажется, что это самый лучший сценарий, который можно было придумать для финала турнира Большого шлема в начале года. Увидеть двух этих величайших теннисистов в финале — это огромное счастье и удача. Для них это огромная удача, думаю, что они оба не ожидали, что дойдут так далеко по сетке».

«В этом году корты в Австралии сделали быстрее. Поэтому и у нас, у девушек, до решающих стадий дошли все с подачами первыми мощными, так и у мужчин. Федерер любит, когда быстро, любит, когда мяч отскакивает чуть ниже и у соперника нет времени адаптироваться», — добавила собеседница агентства.

Счет личных встреч между соперниками — 23−11 в пользу испанца. «Я бы отдала чуть большее предпочтение Роджеру в этом матче, но Рафа тоже великолепен на этом турнире. Он показывает такой невероятный характер и волю к победе, что ему симпатизируешь в этой борьбе. Будет увлекательнейший финал», — отметила Веснина.

«Все будет зависеть от того, как широко и остро будет играть Роджер. Для того чтобы сыграть с вращением, нужно время. Если Роджер будет забирать время у Рафы, и у него не будет времени подойти к мячу и сыграть раскрученным форхендом, чтобы выбить Роджера с корта, то у Надаля будут более короткие удары. Если Рафа будет играть коротко, Роджер будет идти вперед, продавливать. Рафе будет очень тяжело обрабатывать резанный Роджера на таком быстром покрытии», — выразила мнение теннисистка.