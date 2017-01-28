Финал мечты. Анонс 14-го дня Australian Open

29 января завершится Australian Open. Будут определены чемпионы в двух разрядах — миксте и мужском одиночном.



МАТЧ ДНЯ. ФЕДЕРЕР — НАДАЛЬ



Настоящая классика. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль впервые встретились на «Шлеме» в 2005 году. С тех пор они провели 11 матчей на самых важных турнирах, но не встречались на них ровно три года — с Australian Open — 2014. Мало кто мог себе представить, что они вновь сыграют на Australian Open — 2017, поскольку каждому надо было выиграть по шесть встреч. С учётом того что оба не попали в топ-8 посева и получили непростые сетки, а также принимая во внимание длительное отсутствие в туре из-за травм, вероятность подобного финала казалась небольшой. Тем не менее именно эти двое разыграют титул в Мельбурне.



Практически по всем статистическим раскладам Надаль впереди: он выиграл 23 матча из 34. Он впереди в финалах — 14−7. Он намного лучше играет на «Шлемах»: 9−2 и конкретно на Australian Open — 3−0. В финалах «Шлемов» у него тоже преимущество — 6−2. Да и на харде Надаль выигрывал чаще: в 9 случаях из 16, при этом на открытом харде у него подавляющий перевес — 8−2. Но накануне испанец провёл очень трудный матч против Григора Димитрова, отнявший у него много сил. Федерер же играл днём ранее и провёл на корте намного меньше времени, хотя его матч с Вавринкой тоже получился очень упорным. Остаётся пожелать обоим показать свой лучший теннис в воскресенье и порадовать зрителей красивой игрой.

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