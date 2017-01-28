Финал мечты. Анонс 14-го дня Australian Open
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 14-го игрового дня Australian Open, с историей встреч и прогнозами.
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29 января завершится Australian Open. Будут определены чемпионы в двух разрядах — миксте и мужском одиночном.
МАТЧ ДНЯ. ФЕДЕРЕР — НАДАЛЬ
Настоящая классика. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль впервые встретились на «Шлеме» в 2005 году. С тех пор они провели 11 матчей на самых важных турнирах, но не встречались на них ровно три года — с Australian Open — 2014. Мало кто мог себе представить, что они вновь сыграют на Australian Open — 2017, поскольку каждому надо было выиграть по шесть встреч. С учётом того что оба не попали в топ-8 посева и получили непростые сетки, а также принимая во внимание длительное отсутствие в туре
Практически по всем статистическим раскладам Надаль впереди: он выиграл 23 матча из 34. Он впереди в финалах — 14−7. Он намного лучше играет на «Шлемах»: 9−2 и конкретно на Australian Open — 3−0. В финалах «Шлемов» у него тоже преимущество — 6−2. Да и на харде Надаль выигрывал чаще: в 9 случаях из 16, при этом на открытом харде у него подавляющий перевес — 8−2. Но накануне испанец провёл очень трудный матч против Григора Димитрова, отнявший у него много сил. Федерер же играл днём ранее и провёл на корте намного меньше времени, хотя его матч с Вавринкой тоже получился очень упорным. Остаётся пожелать обоим показать свой лучший теннис в воскресенье и порадовать зрителей красивой игрой.
Australian Open. День 14-й. 29 января, воскресенье. Начало матчей — в 16:00 (8:00 мск)
Rod Laver Arena
Эбигейл Спирс /
Rod Laver Arena. 1-й запуск (8:00).
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 11−23 (Майами-2005, Уимблдон, Tennis Masters Cup-2006, Гамбург, Уимблдон, Tennis Masters Cup-2007, Мадрид-2009, ATP World Tour Finals-2010, 2011, Индиан-Уэллс-2012 — Майами-2004, «Ролан Гаррос"-2005, Дубай,
Рейтинг: 17−9.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010) — титул (2009);
«Ролан Гаррос»: титул (2009) — титул (2005−2008, 2010−2014);
Уимблдон: титул (2003−2007, 2009, 2012) — титул (2008, 2010);
US Open: титул (2004−2008) — титул (2010, 2013).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Ю. Мельцер, Q (7:5, 3:6, 6:2, 6:2) — О’Коннелл, WC (7:6, 6:3, 6:3);
2-й круг: Рубин, Q (7:5, 6:3, 7:6) — Чхун Хён (1:6, 6:4, 6:4, 6:4);
3-й круг: Бердых, 10 (6:2, 6:4, 6:4) — Гаске, 18 (6:3, 6:2, 6:4);
4-й круг: Нисикори, 5 (6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3) — Истомин, WC (2:6, 7:6, 6:2, 6:1);
¼ финала: М. Зверев (6:1, 7:5, 6:2) — Гоффен, 11 (6:3, 6:2, 6:4);
½ финала: Вавринка, 3 (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3) — Димитров, 15 (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).
Прогноз букмекеров: 2.22 — 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в пяти сетах.
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