Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28585233/
28 января 2017, 17:47 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп, Цибулкова, Кузнецова и В. Уильямс возглавили посев в Санкт-Петербурге

Состоялась жеребьёвка турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2017, матчи основной сетки которого пройдут в Северной столице с 30 января по 5 февраля.

Первые четыре сеяные теннисистки получили автоматический пропуск во второй круг — это румынка Симона Халеп, словачка Доминика Цибулкова, россиянка Светлана Кузнецова и финалистка Australian Open-2017, американка Винус Уильямс. В число сеяных вошли также Елена Веснина, Роберта Винчи, Кики Бертенс и Дарья Касаткина. Кроме Кузнецовой, Весниной и Касаткиной, из россиянок в основной сетке сыграют Екатерина Макарова и две обладательницы wild card — Наталья Вихлянцева и Анна Калинская.

Веснина в первом круге встретится со своей напарницей — Макаровой. Первой соперницей Касаткиной станет швейцарка Белинда Бенчич. Вихлянцева сыграет с представляющей Казахстан Ярославой Шведовой, а Калинская — с выступающей за Австралию Дарьей Гавриловой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России