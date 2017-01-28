Халеп, Цибулкова, Кузнецова и В. Уильямс возглавили посев в Санкт-Петербурге

Первые четыре сеяные теннисистки получили автоматический пропуск во второй круг — это румынка Симона Халеп, словачка Доминика Цибулкова, россиянка Светлана Кузнецова и финалистка Australian Open-2017, американка Винус Уильямс. В число сеяных вошли также Елена Веснина, Роберта Винчи, Кики Бертенс и Дарья Касаткина. Кроме Кузнецовой, Весниной и Касаткиной, из россиянок в основной сетке сыграют Екатерина Макарова и две обладательницы wild card — Наталья Вихлянцева и Анна Калинская.



Веснина в первом круге встретится со своей напарницей — Макаровой. Первой соперницей Касаткиной станет швейцарка Белинда Бенчич. Вихлянцева сыграет с представляющей Казахстан Ярославой Шведовой, а Калинская — с выступающей за Австралию Дарьей Гавриловой.