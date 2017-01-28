Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28584778/
28 января 2017, 16:37 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистка Винчи заявила, что проведет в WTA-туре еще один год

Итальянская теннисистка Роберта Винчи заявила, что проведет еще один года в WTA-туре, хотя подумывала о завершении карьеры.

Винчи, которой в феврале исполнится 34 года, выиграла турнир St. Petersburg Ladies Trophy в 2016 году и выступит в Петербурге в 2017 году. Соревнования пройдут с 30 января по 5 февраля.

«У меня были сомнения, заканчивать ли, продолжать ли карьеру, но в конце года приняла решение, что продолжу играть. Решила, что еще поиграю один год. Главное, чтобы я продолжала физически хорошо чувствовать себя и получать удовольствие от нахождения на корте», — сказала Винчи журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя