Теннисистка Винчи заявила, что проведет в WTA-туре еще один год

Винчи, которой в феврале исполнится 34 года, выиграла турнир St. Petersburg Ladies Trophy в 2016 году и выступит в Петербурге в 2017 году. Соревнования пройдут с 30 января по 5 февраля.

«У меня были сомнения, заканчивать ли, продолжать ли карьеру, но в конце года приняла решение, что продолжу играть. Решила, что еще поиграю один год. Главное, чтобы я продолжала физически хорошо чувствовать себя и получать удовольствие от нахождения на корте», — сказала Винчи журналистам.