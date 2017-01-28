Веснина и Макарова встретятся уже в первом раунде St. Petersburg Ladies Trophy

Третья ракетка турнира Светлана Кузнецова начнет выступления со второго раунда. Там россиянка встретится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Наталья Вихлянцева сыграет в первом раунде с Ярославой Шведовой из Казахстана, Дарья Касаткина встретится с финалисткой прошлого розыгрыша петербургского турнира Белиндой Бенчич. Самым ярким поединком первого раунда обещает стать встреча россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой.

Сеяные Симона Халеп, Доминика Цибулкова и Венус Уильямс так же как и Кузнецова вступят в борьбу со второго раунда. (Гоша ЧЕРНОВ).