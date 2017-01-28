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28 января 2017, 15:58 | Теннис | Спорт-Экспресс

Веснина и Макарова встретятся уже в первом раунде St. Petersburg Ladies Trophy

Сегодня на СИБУР-Арене в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Третья ракетка турнира Светлана Кузнецова начнет выступления со второго раунда. Там россиянка встретится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Наталья Вихлянцева сыграет в первом раунде с Ярославой Шведовой из Казахстана, Дарья Касаткина встретится с финалисткой прошлого розыгрыша петербургского турнира Белиндой Бенчич. Самым ярким поединком первого раунда обещает стать встреча россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой.

Сеяные Симона Халеп, Доминика Цибулкова и Венус Уильямс так же как и Кузнецова вступят в борьбу со второго раунда. (Гоша ЧЕРНОВ).
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