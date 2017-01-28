Винус Уильямс выступит на турнире в Петербурге, хоть и сыграла в финале AO
Американская теннисистка Винус Уильямс выступит на турнире WTA в
Санкт-Петербурге, несмотря на то, что в субботу сыграла в финале Открытого чемпионата Австралии, заявил супервайзер WTA Тони Чо.
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Турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2017 пройдет в
«Это будет одна из самых интересных недель, потому что у нас все же выступит Винус Уильямс, которая сегодня, как вы знаете, играла в финале Australian Open», — сказал Тони Чо журналистам.
Уильямс получила четвертый номер посева на турнире.
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