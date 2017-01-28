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28 января 2017, 15:49 | Теннис | Р-Спорт

Винус Уильямс выступит на турнире в Петербурге, хоть и сыграла в финале AO

Американская теннисистка Винус Уильямс выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что в субботу сыграла в финале Открытого чемпионата Австралии, заявил супервайзер WTA Тони Чо.

Американская теннисистка Серена Уильямс победила свою сестру Винус со счетом 6:4 6:4 в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 375 млн). Увеличить
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Турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2017 пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 5 февраля. Винус Уильямс в субботу уступила в финале Australian Open своей младшей сестре Серене Уильямс.

«Это будет одна из самых интересных недель, потому что у нас все же выступит Винус Уильямс, которая сегодня, как вы знаете, играла в финале Australian Open», — сказал Тони Чо журналистам.

Уильямс получила четвертый номер посева на турнире.
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